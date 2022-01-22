Gündem İstanbulda terör örgütlerine yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı
İSTANBUL

İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İstanbulda terör örgütlerine yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı
Polisler, 8 ilçede 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine mensup ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kent genelinde 8 ilçede belirlenen 11 adrese baskın düzenleyen polis, 10 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemenin ele geçirildiği, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Hatay'da sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2 DEAŞ üyesi yakalandı
GÜNDEM
Hatay'da sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2 DEAŞ üyesi yakalandı

DEAŞ Haseke'de hapishane bastı: 5 bin mahkûmu kaçırma planı
DÜNYA
DEAŞ Haseke'de hapishane bastı: 5 bin mahkûmu kaçırma planı
Balıkçıların kabusuydu

Balıkçıların kabusuydu

Kadın çantası oldu: Cüzdan, telefonu ve bilgisayar kılıfı yolda.
Limit yükseldi

Limit yükseldi

​Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor.
Müşterisini önce kaçırıp sonra darp etmişti: Taksicinin cezası belli oldu

​FETÖ'cüler Güney Afrika'da Mehmet Remzi Bey'in naaşını sahte belge düzenleyip taşımış.

​Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındı.

​Hangi bankalar ne kadar promosyon veriyor?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.