Dünya DEAŞ Hasekede hapishane bastı 5 bin mahkumu kaçırma planı
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DEAŞ Haseke'de hapishane bastı: 5 bin mahkûmu kaçırma planı

Yeniden sahneye çıkan DEAŞ, Suriye’nin Haseke kentinde 5 bin örgüt üyesinin bulunduğu Sanayi Hapishanesi’ne baskın düzenledi. Bombalı araç patlatan DEAŞ’lılar, PKK’lı teröristlerle çatışmaya girdi. Onlarca DEAŞ’lı kaçtı, geri kalanlar isyan başlattı. Yerel kaynaklar 18 PKK’lı ve 23 DEAŞ’lının öldüğü bilgisini verdi. Ancak ölü sayısının daha fazla ve cezaevinin cesetlerle dolu olduğu belirtiliyor. PKK daha önce binlerce DEAŞ’lıyı para karşılığı serbest bırakmıştı.

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Hatice Saka Yeni Şafak
DEAŞ Hasekede hapishane bastı: 5 bin mahkûmu kaçırma planı
Cezaevindeki DEAŞ’lı mahkumların yakınları hapishanenin cesetlerle dolu olduğu iddia etti.

Suriye ve Irak’ta yeniden etkinliğini artıran terör örgütü DEAŞ, sürpriz baskına imza attı. DEAŞ’lılar Haseke’deki Sanayi Hapishanesi’nden 5 bin DEAŞ’lıyı kaçırmaya çalıştı. Önce hapishane yakınlarında bomba yüklü araçla saldıran DEAŞ’lılar ardından cezaevini koruyan PKK’lı teröristlerle çatışmaya girdi.

Yakınlardaki bir petrol şirketine ait tankerlerin da patlatıldığı saldırılar sonrasında cezaevinden onlarca terörist kaçtı. Kaçamayanlar da isyan başlattı.

Sanayi Hapishanesi
Sanayi Hapishanesi

HER YER CESETLERLE DOLU

Bölgeden gelen videolarda PKK’lı teröristlerin kıyafetlerini giyen yüzlerce DEAŞ üyesinin firar ettiği gözlendi. Patlamaların hemen ardından Uluslararası Koalisyon’a ait jetler Sanayi Hapishanesi’nin çevresinde uçtu. 18 PKK’lı ve 23 DEAŞ’lı teröristin öldüğü, 89 firarinin yakalandığı yerel kaynaklardan gelen bilgiler arasında. Ancak ölü sayısının açıklananın çok üzerinde olduğu belirtiliyor.

Cezaevindeki mahkumların yakınları hapishanenin cesetlerle dolu olduğu bilgisi aldıklarını belirtirken sözde özerk yönetimden yapılan açıklamada koğuşlardaki mahkumların birbirlerini öldürdükleri iddia edildi.

Haseke’deki Sanayi Hapishanesin2500’den fazla PKK’lı tarafından nkorunuyordu.
Haseke’deki Sanayi Hapishanesin2500’den fazla PKK’lı tarafından nkorunuyordu.

SOKAKLARDA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Hapishanenin içinden dumanlar yükselmeye devam ediyor ve kentte büyük bir karmaşa yaşanıyor. Firarilerin çevredeki evlere saklandığı iddiaları üzerine kentte tüm ana ve tali yollar kapatıldı. Cezaevinin bulunduğu Guveyran mahallesindeki siviller kafileler halinde evlerini terk etti. 300’e yakın ailenin mahallelerde rehin alındığı belirtiliyor.

Yerel basında da bazı ailelerin DEAŞ’lı teröristler tarafından esir alındığı görüntüler yayınlandı. Haseke’nin mahallerinde Guveyran, El-Neşva ve Hoş El-Baar mahallerinde PKK ve DEAŞ’lı teröristlerin çatışmaları ise devam ediyor. Kentin birçok mahallesinden füze ve makineli tüfek bombardıman seslerinin ve dumanların yükseldiği video görüntüleri paylaşıldı. Bazı mahallelere havadan helikopterlerle mermi ve füze yağdırıldığı dile getirildi.

RÜŞVETLE SERBEST BIRAKMIŞTI

YPG/PKK tarafından liseden cezaevine dönüştürülen Sanayi Hapishanesi’nde 54 ülkeden yaklaşık 5 bin DEAŞ’lı bulunuyor. Buradaki DEAŞ’lı teröristler, olumsuz hapishane şartları nedeniyle sık sık isyan çıkarıyor. Geçtiğimiz ay, The Guardian gazetesi, PKK/YPG’nin hapishanelerde tuttuğu 10 binden fazla DEAŞ’lıyı kişi başı 8 bin dolar rüşvetle serbest bıraktığını yazdı. Yeni Şafak, Ekim 2019’da YPG’nin Hol Kampı’ndaki DEAŞ’lıları para karşılığında bıraktığını ortaya çıkarmıştı.

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