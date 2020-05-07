İstanbul’da trafik eski günlerine geri döndü



Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından İstanbul’da yaşanan trafik yoğunluğu da gözle görülür oranda azalmıştı. Gün içerisinde sakinliği koruyan İstanbul trafiği mesai saatinin bitimiyle birlikte yoğunlaşmaya başladı.

GÜNDEM İstanbul trafik yoğunluğunda dünyada 9'uncu

Trafik bildiğimiz gibi

İstanbul’un bazı bölgelerinde trafikteki yoğunluk korona virüs öncesindeki alışılmış haline geri döndüğü görüldü. Yoğunluk İBB verilerinde yüzde 35 seviyelerine ulaştı. E-5’in bazı noktalarında ağır bir şekilde ilerleyen trafik drone ile havadan görüntülendi.