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Gündem İstanbulda trafik eski günlerine geri döndü
İSTANBUL

İstanbul’da trafik eski günlerine geri döndü

İstanbul’da mesainin bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu bazı noktalarda korona virüs öncesindeki haline geri döndü. Trafikteki yoğunluk yüzde 35 seviyelerine ulaşırken, E-5’teki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Trafik bildiğimiz gibi
Trafik bildiğimiz gibi


Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından İstanbul’da yaşanan trafik yoğunluğu da gözle görülür oranda azalmıştı. Gün içerisinde sakinliği koruyan İstanbul trafiği mesai saatinin bitimiyle birlikte yoğunlaşmaya başladı.

İstanbul trafik yoğunluğunda dünyada 9'uncu
GÜNDEM
İstanbul trafik yoğunluğunda dünyada 9'uncu

Trafik bildiğimiz gibi

İstanbul’un bazı bölgelerinde trafikteki yoğunluk korona virüs öncesindeki alışılmış haline geri döndüğü görüldü. Yoğunluk İBB verilerinde yüzde 35 seviyelerine ulaştı. E-5’in bazı noktalarında ağır bir şekilde ilerleyen trafik drone ile havadan görüntülendi.

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