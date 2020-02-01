İstanbul trafik yoğunluğunda dünyada 9'uncu

İstanbul trafik yoğunluğunun en fazla olduğu 9. kent.

Hollandalı navigasyon sistemleri firması TomTom'un 416 şehrin verilerinin karşılaştırarak hazırladığı rapora göre dünyada en büyük trafik sıkışıklığı yüzde 71 ile Hindistan'ın Bengaluru şehrinde yaşanıyor. Bengarlaru'yu ise Filipinler'in Manila kenti ve Kolombiya'nın başkenti Bogota takip ediyor. Raporda ele alınan kentler arasında en az trafiğin olduğu kent ise ABD'nin Greensboro-High Point şehri.

İstanbullular trafikte 225 saat kaybetti

Aynı firmanın 2018 yılı verilerinde İstanbul dünyanın 6'ncı en yoğun trafiğine sahipti. Son yıla göre sıralamada 3 sıra gerilese de İstanbul'da trafik sıkışıklığı yüzde 2 arttı.

Araştırmada ifade edilen "oran", trafiksiz ortamda normalde gerekli olan sürenin kaç katının yolda geçirildiği ölçüyor. Yani 2019'da İstanbullu sürücüler normal sürenin yüzde 55 daha fazlasını yollarda geçirdi.

Araştırmada İstanbulluların, geçen yıl trafik yoğunluğu sebebiyle yollarda toplam 225 saat, yani 9 gün 9 saat vakit kaybettiği bilgisine yer verdi.

İstanbullular 2019 yılında trafikten en az, kurban tatiline denk gelen 14 Ağustos günü etkilendi, trafik yoğunluğu bu günde yüzde 14 olarak kaydedildi.

En yoğun gününü ise, yaz tatilinin sona erdiği ilk cuma günü olan 20 Ekim'de yaşadı. Sürücüler o gün trafikte yüzde 82 daha fazla zaman geçirmek zorunda kaldı.