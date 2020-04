İstanbul’da virüs toplu taşıma yüzünden hızlı yayıldı

Yeni Şafak’ın Instagram canlı yayınında Karantina Sohbetleri’ne konuk olan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri olan Esenler’deki son durumu anlattı. Pandemin özellikle İstanbul’da çok yoğun hissedildiğini hatırlatan Göksu, “Biz, iki ana meydımızı kapattık. İlerleyen süreçte de parklarda çok sıkı tedbir alacağız. Parkaları kesinlikle kullanıma açmayacağız. Hatta gelenlere ağır cezalar uygulayacağız. Çünkü biliyoruz ki pandemiyi kazasız belasız atlatmanın temel şartı sosyal izolasyon. Bu yüzden diyorum ki evlerimizde kalalım ve o parkaları sağlıklı bir şekilde kullanalım. Biraz sabır, dua ve metanet ile evlerimizde bu süreci nitelikli bir şekilde geçrimeliyiz” dedi.

500 bin insanın sağlığı bizden sorumlu

Vatandaşların evlerinde niteliklli vakit geçirebilmeleri için yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi veren Göksu, “Yıl boyunca uyguladığımız birçok projeyi şu an sanal ortamda uyguluyoruz. Örneğin sporu sanal ortamda evde yapıyoruz. Sohbetleri, müzik dinletilerini, yarışmaları sanal ortamda yapıyoruz. Eskiden TRT radyolarında çok moda olan ‘Arkası Yarın’ları yapıyoruz. Şehir Ekranı’mızdan sürekli yayınlar gerçekleştiriyoruz. Tüm bunlar şu an çok verimli bir şekilde geçiyor ama tabii bizim esas görevimizlerden biri de sokaktaki sosyal izolasyonun maksimum düzeyde sağlanmasına gayret etmek. Gerekli tedbirleri için de aralıksız çalışıyoruz. Esenler ilçesindeki tüm vakaları yakından takip ediyoruz. 500 bin insanın sağlığı bizden sorumlu” ifadelerini kullandı.

İnsan sağlığı üzerinden siyaset yapılmaz

İstanbul’da toplu taşımalarda yaşanan yoğunluğa da değinen Aksu, “Şu anda valilik bu konuyu çok sıkı takip ediyor ve en ağır cezaları yazıyor. Büyükşehir belediye başkanı geçtiğimiz günlerde bir televizyon yayınında ‘39 ilçede her şeyi koordine ediyoruz. Her türlü yardımı birlikte yapıyoruz’ dedi. Böyle bir şey yok. Büyükşehir belediye başkanı yardımı bıraksın önce toplu taşıma araçlarındaki sıkıntıyı çözsün. Şu anda İstanbul’da virüs bu kadar seri bir şekilde yayılıyorsa toplu taşımanın bunda çok büyük bir payı var. Bir an önce toplu taşımadaki bu sıkıntıları kaldırsın. Bugün maaliyet hesabı yapılacak bir gün değil. İnsanın salığı her türlü maliyetten daha kıymetlidir. İnsan sağlığı üzerinden siyaset yapılmaz” şeklinde konuştu.

