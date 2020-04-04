Caddelleri foşur foşur yıkayan belediye başkanı: En büyük başarımız samimiyet

Sosyal medyada sık sık adından söz ettiren Nevşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı önlem ile de bir hayli konuşuldu. Sokak ve caddeleri foşur foşur yıkayarak belediyeler arasında akım başlatan Nevşehir Belesiyesi sayesinde tüm Türkiye tertemiz oldu. Yeni Şafak’ın Instagram canlı yayınında Korona Sohbetleri’ne konuk olan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, koronavirüsün ortaya çıktığı andan itibaren şehirde her türlü tedbiri aldıklarını belirterek şu şekilde konuştu:

“Ülkemize bu illet daha gelmeden önce şehrimizde farklı tedbirler alıyorduk. Kar yağmamış olsaydı bu temizlik faaliyetini daha önceden yapacaktık. Karların eridiği ilk gün sabah 07.30’da şehrin bütün caddelerini dezenfekte etik. Sonradan akım oldu. Niğde Belediyesi gibi farklı birçok belediye buna uydu. Tabii ilk yapan biz olduğumuz için bir hayli güzel dönüşler aldık. Çok güzel bir temizlik oldu. Gerçekten de foşur foşur yıkadık. Daha önce de biz yapmış olduğumuz işlerde ciddi manada bir akım oluşturmuştuk. Diğer belediyelerimiz de bizi takip etmişti.”

OYNAT 26:28 Nevşehir'i bir yıkadık sonra aldı başını gitti Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Yeni Şafak'ın Instagram canlı yayınında Korona Sohbetleri'ne konuk oldu. Arı, caddeleri ve sokakları foşur foşur yıkadıktan sonra bunun belediyeler arasında bir akıma nasıl dönüştüğünü anlattı. BiP'te paylaş

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Sosyal medyayı en iyi kullanan belediye başkanı

Her yaptığıyla sosyal medyada adeta gündem olan Başkan Arı, “Ben genç bir ekip ile çalışıyorum. 2019’un sonlarında sosyal medyayı en iyi kullanan belediye başkanı seçildik. Ekibin bunda çok büyük bir etkisi var. Kimsenin hiçbir şeyi tek başına yapması mümkün değil” ifadelerini kullandıktan sonra “Ben dostlarımla, ailemle, çevremle, akrabalarımla nasıl bir dil kullanıyorsam bu şehrin insanlarıyla da sokakta aynı dili kullanıyorum. Bu samimi dili sosyal medya ekibimiz de kullanıyor. İşin bütün püf noktası bu” dedi.

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En büyük başarımız samimiyet

En büyük başarılarının samimiyet olduğunun altını çizen Arı, “Biz samimi olduğumuz zaman karşı taraftan da bunun karşılığını görüyoruz. Şu an bir taraftan belediye hizmetlerini devam ettiriyoruz. Alt yapı çalışmalarımız, parklarımızın düzenlenmesi, yeşil alanların artırılması, 115 bin 500 ağacın dikilmesi gibi. Şehirde ilk defa kitap fuarı yaptık. 70 binin üzerinde bizi takip eden kardeşlerimize kitap gönderdik. Bin 417 tane lise son sınıf öğrencisine üniversiteye hazırlanması için set temin ettik. İlk defa şehirde tiyatro geceleri başlattık. Bunların yanı sıra koronavirüs sürecinde halkımızın moralini, motivasyonunu üst seviyeye çekmek istiyoruz. Bu yüzden de üstü açık belediye otobüsümüzde, müzik grubumuz ile sosyal mesafeyi koruyarak konserler dizisi başlattık. İnsanlar evlerinden çıkmadan eğleniyor” ifadelerini kullandı.

Belediye çalışanları Gönül Kumbarası için el ele

İhtiyaç sahibi aileler için Gönül Kumbarası kampanyası başlattıklarını belirten Arı, “Bu kampanya ile bizim diğer belediyelerden farkımız şu: Bu kampanyayı ben ve ekibim bir maaşımızla başlattık. Belediyenin içerisinde yapıyoruz bu hareketi. Devletimizin yürütmüş olduğu kampanyalara mani olacak bir yardım faaliyeti değil. Buradaki ilk hedefimiz de şu: 65 yaşın üzerinde evden çıkması mümkün olmayan annemizin, babamızın, amcamızın, teyzemizin derdine derman olmak. İkinci hedefimiz de maaşlı olarak çalışan fakat bu süreçte işini kaybeden kardeşlerimize destek olmak” dedi.

Koronadan sonra 750 kişiye balon turu

Koronavirüsten kurtulmanın en önemli yolunun sosyal mesafeyi korumak olduğunu söyleyen Arı, “Bu süreci en az hasarla atlatmak için yoğun bakım ünitelerimizi, solunum cihazlarımızı sıkıntıya sokmamak adına, bir gün mesaj atıp ‘Ben bu virüse yakalandım’ dememek için tavana bakalım ama hastanenin tavanına bakmayalım. Hastanenin tavanına bakmak istemiyorsak, sevdiklerimizden uzakta sonucu ne olacağı belli olmayan bir sürece girmemek için evde kalmak en iyisi. Bu yüzden lütfen evde kal Nevşehir, evde kal Türkiye” şeklinde konuştu.

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