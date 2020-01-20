Gündem İstanbulda yağmur başladı kar kapıya dayandı
İSTANBUL

İstanbul'da yağmur başladı kar kapıya dayandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den yapılan son tahminlere göre İstanbul’da gün içerisinde şiddetli rüzgar ve fırtına ile birlikte sağanak yağışın da etkili olması bekleniyor. Bununla birlikte geçtiğimiz gün Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışlı hava bugün İç Anadolu Bölgesini de etkisini altına alıyor. Ayrıca Marmara Bölgesi’nin doğusu ve güneyinde de etkisini hissettiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

FIRTINA BEKLENİYOR

  • Kuzeyli yönlerden Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İZMİR °C, 10°C

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