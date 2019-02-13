İstanbul'da yağmur etkili oluyor! Meteoroloji İstanbul hava durumu

İstanbul'da dün akşam başlayan yağmur, bugün sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gece boyunca etkili oldu.
Megakent, güne yine yağmurla başladı. İş yerlerine gitmek için yola çıkan bazı vatandaşlar, şemsiyeleriyle yağmurdan korundu.
İstanbul için hava durumu tahmini
Meteorolojik verilere göre, İstanbul'un bugün çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli (20-50 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı olması bekleniyor.
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