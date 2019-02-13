Gündem Fırtına ve sağanak yağış etkisini artıracak
İSTANBUL

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı - Meteoroloji hava durumu tahmini - 13 Şubat hava durumu

Fırtına ve sağanak yağış etkisini artıracak

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken Marmara Bölgesi'nde ise yağmur ve fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışın öğle saatlerinden sonra daha etkili olması bekleniyor.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç),Batı Akdeniz, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevreleri ile Mersin’in kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olarak gerçekleşecek olan yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri (Toroslar Mevkii) ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIKLAR İÇ KESİMLERDE ARTACAK

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (80-100 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (20-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (80-100 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 6°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 10°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 11°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 2°C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

SAMSUN 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -10°C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

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ŞANLIURFA 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteorolojiden renk kodlu ilk uyarı yapıldı
GÜNDEM
Meteorolojiden renk kodlu ilk uyarı yapıldı

Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı
GÜNDEM
Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı
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