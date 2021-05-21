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İSTANBUL

İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Dolu uyarısı geldi

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış beklendiğini açıklayan Meteoroloji, İstanbul'daki vatandaşları doluya karşı uyardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak DHA
İstanbulda yaşayanlar dikkat: Dolu uyarısı geldi
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için dolu yağışı uyarısı geldi.

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte vatandaşlar güneşin tadını çıkarmayı umarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış uyarıları yapıldı.

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde etkili bir sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

DOLU UYARISI YAPILDI

Yapılan uyarıda İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir ve çevre illerde yağış ve sele karşı uyarı yapılırken, aynı zamanda doluya karşı da önlem alınması gerektiği belirtildi.

"TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKMEKTEDİR"

Meteoroloji'nin açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (40-80 km/sa) kuzey ve kuzeybatılı rüzgarla birlikte İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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Dolu uyarısı öncesi yine aynı manzara: Kilim ve battaniyeli önlem
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış ve dolu uyarısı yapıldı.
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Meteorolojiden yapılan açıklamada su baskını ve ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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Uyarıda olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi.
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Meteorolojinin uyarısının ardından Anadolu Yakası'nda özellikle daha önce dolunun vurduğu Üsküdar'da araçların üzeri battaniye, kilim ve bezler konularak önlem alındı.
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Dolu önlemi aldığını söyleyen Mustafa Türk, Üsküdar'da daha önce dolu yağışı yaşandığı için araçlar çok fazla zarar gördü.
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Bizde zarar görmesin diye battaniye ile kapattık. Bizde böyle önlem almaya çalıştık diye konuştu.
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Dolu uyarısı öncesi yine aynı manzara: Kilim ve battaniyeli önlem
Meteoroloji'nin İstanbul için öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli yağış uyarısının ardından Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde dolu yağışı olabileceğini düşünenler araçlarının üzerine kilim, battaniye ve bezler koyarak önlem aldı.

Vatandaşlar Anadolu Yakası'nda doluya karşı halılı battaniyeli önlem aldı
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Anadolu Yakası'nın Çekmeköy, Sultanbeyli ilçelerinde öğle saatlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.
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Şiddetli dolu yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşatırken vatandaşlar dolu yağışı nedeniyle zarar görmemesi için üzerlerini battaniye ve halılarla kapladıkları araçlarını korumaya çalıştı.
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Mahalle sakini Kadir Haymana,İlk yağmurla başladı gök gürültüsüyle birlikte. Daha sonrasında birden dolu yağmaya başladı. Herkes arabasını kapattı. Arabasına yetişebilen yetişti. dedi
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Vatandaşlar Anadolu Yakası'nda doluya karşı halılı battaniyeli önlem aldı
Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış doluya dönüştü. Vatandaşlar, araçlarının zarar görmemesi için halı ve battaniyelerle önlem aldı.

İstanbul'da dolu alarmı
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Kentin iki yakasında öğle saatlerinden itibaren yağış etkisini gösterdi.
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Çekmeköy'de yaklaşık 45 dakika süren şiddetli sağanağın yanı sıra Taşdelen'de dolu yağdı.
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Taşdelen tünelde ve Sancaktepe baraj yolunda yağış anında su birikmesi meydana geldi.
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Çekmeköy, Beykoz, Beylikdüzü ve Avcılar'da da yağmur aralıklı olarak sürüyor.
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İstanbul'da dolu alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi ve şiddetli yağış uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde dolu yağışı etkili oldu.


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