İstanbul'un 212 noktasında polis denetimi: Aranan 448 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde birinci aşamada 212 noktada 2 bin 50 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 19.00-21.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması, ikinci aşamada 2 bin 5 personelin katılımıyla 21.00-24.00 saatleri arasında umuma açık yer denetimiyle sona eren "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.
Denetimlerde 133 bin 150 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 448 kişi ile yoklama kaçağı 230 kişi yakalandı.
Uygulamada yapılan aramalarda 57 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 515 fişek, 9 kilo 544 gram uyuşturucu madde, 56 bin 245 uyuşturucu hap ele geçirildi.
20 binden fazla araç kontrol edildi
Uygulamada 1163 umuma açık yer denetlenirken, 9 kişiye idari işlem yapıldı, 27 bin 956 lira ceza kesildi.
Denetimlerde 20 bin 766 araç ve 932 motosiklet kontrol edilirken, 854 araç ve motosiklete işlem yapıldı, 13 araç trafikten men edildi, 126 bin 193 lira ceza uygulandı.
GÜNDEM
Polise bıçakla saldırdı bacaklarından vuruldu
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Kazım Dirik Mahallesi 167 sokakta bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairenin zemininde ve tavanında çatlama meydana geldi.
Dairede yaşayan üniversite öğrencisi büyük bir panikle kendini dışarı attı. 14 daireli binada bulunan diğer kişilere haber verilmesi üzerine çoğunluğu üniversite öğrenicisi 20 kişi apartmanı terk etti
İhbar üzerine bölgeye 110 AKS, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sokağın giriş ve çıkışı şeritle kapatılırken, olası çökmeye karşı binaya kimse alınmadı.
Binadan tahliye edilenlerin geceyi yakınları ve arkadaşlarında geçirecekleri öğrenildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bornova Belediyesi ekiplerinin binada ve dairede inceleme yapacağı belirtildi.
Apartmanda yaşayan Habip Yılmaz, Birinci katta oturuyorduk. Komşularımız dışarı çıkmıştı. Ses duyduk, bize haber verdiler. 4'üncü katta oturuyorlar, onların dairesinde bir anda ses duymuşlar. Sesle birlikte odaya geçtiklerinde, zemindeki döşemelerin patladığını yukarıya çıktığını fark etmişler. Panikle aşağıya inmişler, bize de haber verdiler. Biz çok fazla ses duymadık ama komşularımız, ses duymuş. Tedbir amaçlı herkes şu anda dışarıda. Geceyi yakınlardaki arkadaşlarda geçireceğiz. İtfaiye ve AFAD'dan geldiler. Belediyeden de gelecekler, inceleme yapılacak dedi.
İzmir'de 5 katlı binadaki bir dairede çatlama meydana geldi, 20 kişi tahliye edildi
İzmir'de 5 katlı binadaki bir dairede çatlama meydana geldi, 20 kişi tahliye edildi
İzmir'de 5 katlı binadaki bir dairede çatlama meydana geldi, 20 kişi tahliye edildi
İzmir'de 5 katlı binadaki bir dairede çatlama meydana geldi, 20 kişi tahliye edildi
İzmir'de 5 katlı binadaki bir dairede çatlama meydana geldi, 20 kişi tahliye edildi
İzmir'de korku dolu gece: Çatlakları gören kendini dışarı attı
İzmir'in Bornova ilçesinde, 5 katlı bir binanın 4'üncü katındaki bir dairede meydana gelen çatlaklar paniğe yol açtı. Apartmanda yaşayan çoğu üniversite öğrencisi 20 kişi tahliye edildi.
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Kaza saat 00.00’da Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, 21 yaşındaki M.Ş idaresindeki 34 KL 5439 plakalı otomobil aşırı süratten dolayı çorba içmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 3 kişi yaklaşık 200 metre savruldu. 3 kişi feci şekilde can verdi
Kazanın olduğunu gören vatandaşlar ile sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 3 kişiden 1’i olan Aydın Akça’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatice Kamışlıdere ve Sabri Akça’nın da kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.
Polis ekipleri, caddenin bir bölümünü kapatırken araçlarında kontrollü bir şekilde devam etmesini sağladı.
Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından olay yerindeki cenaze ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın çıkış nedenini araştırmak için geniş çaplı inceleme başlattı.
Yemek yemek için yolun karşısına geçmek istediler, canlarından oldular
Gaziosmanpaşa'da feci kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışan üç kişi hayatını kaybetti
Gaziosmanpaşa'da yemek yemek için yolun karşısındaki restorana geçmeye çalışan üç kişiye aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil çarptı. Feci kazada çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen bir kişi olay yerinde, iki kişi ise hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.