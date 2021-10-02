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İSTANBUL

Polise bıçakla saldırdı bacaklarından vuruldu

Pendik’te akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen şahıs bıçak ile saldırarak çevrede paniğe neden oldu. Şahıs kendisini engellemeye çalışan polis memurlarının aracına da saldırıp spor salonunun bodrumuna kaçtı. Bodrumda köşeye sıkışan şahıs polislere bıçakla saldırmaya kalkınca bacaklarından vurularak engellendi.

Haber Merkezi İHA
Polise bıçakla saldırdı bacaklarından vuruldu
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, 21.15 sıralarında Pendik Batı Mahallesi Dr. Orhan Marmara Caddesi üzerinde bulunan Pendik Devlet Hastanesi önünde meydana geldi.

İddiaya göre, Sadık Yağmur’un hastane önünde elinde bıçakla dolaştığını gören polis ekipleri, uyarıda bulundu. Yapılan uyarıya rağmen Yağmur elindeki bıçağı atmadı. Polis aracının camlarına vurmaya başlayan Yağmur daha sonra bir işyerinin önünde bulunan merdivenlerin altına girdi.

BACAKLARINDAN VURULDU

Polis ekipleri burada da şahsa uyarıda bulunarak bıçağı atmasını istedi. Sadık Yağmur burada da elindeki bıçağı atmadı. Polislerin üzerine gelmeye ve bıçakla kendisine zarar vermeye başlayan şahıs bacaklarından vurularak yaralandı. Ekipler tarafından Pendik Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralı burada yapılan ilk müdahalenin ardından Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan yaralı şahsın hastane içerisindeki görüntüleri kameraya yansıdı.

Görgü tanığı Tayyip Kara,” Saat 9 sıralarında silah sesleri geldi. Akli dengesi bozuk biri elinde bıçakla şu yöne doğru koşuyordu. Polis ikna etmeye çalıştı. Adam kaçıyordu. Şurada ki Spor salonunun bodrumunda kaçtı. Polis Peşinden gidince orda Polislere saldırmış. Polis ikna edemeyince bacaklarına sıkmış. Bu şekilde duydum olayı dedi.”

Kaza sonrası sakinleşemeyen anne için polis harekete geçti: Video çekip gösterdi
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Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolu fuar mevkiinde meydana geldi. Emre Kahraman yönetimindeki 43 BH 177 plakalı minibüs, önünde seyir halinde olan Emine Koçuk yönetimindeki 43 EE 832 plakalı otomobile çarptı.
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Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan Emine Koçuk ve yanında bulunan kızı Erva Koçuk ile minibüs sürücüsü Emre Kahraman yaralandı.
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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesi ile otomobil kapısı kesilerek çıkarılan Emine Koçuk ve kızı Erva ile diğer aracın sürücüsü Emre Kahraman farklı ambulanslarda tedavi altına alındı.
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Otomobil sürücüsü Emine Koçuk, kızını göremeyince endişelendi. Polisin diğer ambulansta tedavi edildiğini söylemesine rağmen anne Koçuk sakinleştirilemedi.
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Bunun üzerine polis memuru diğer ambulansta tedavi gören Erva'nın cep telefonu ile çektiği görüntüyü annesine izletti. Kızının iyi olduğunu görerek sakinleşen kadın ve diğer yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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Polis, yaralı anneye çocuğunu cep telefonuyla gösterdi
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Polis, yaralı anneye çocuğunu cep telefonuyla gösterdi
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Polis, yaralı anneye çocuğunu cep telefonuyla gösterdi
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Polis, yaralı anneye çocuğunu cep telefonuyla gösterdi
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Polis, yaralı anneye çocuğunu cep telefonuyla gösterdi
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Polis, yaralı anneye çocuğunu cep telefonuyla gösterdi
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Polis, yaralı anneye çocuğunu cep telefonuyla gösterdi
Kaza sonrası sakinleşemeyen anne için polis harekete geçti: Video çekip gösterdi
Kütahya'da minibüsün arkadan çarpması sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücü Emine Koçuk ile 6 yaşındaki kızı Erva yaralandı. Emine Koçuk farklı bir ambulansa alınan çocuğunun sağlık durumunu merak edince, polis memuru cep telefonuyla çektiği videoyu göstererek sakinleştirdi.

500 polisle şafak vakti hırsız operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık olaylarına karıştığı öne sürülen 50 kişiyi tespit etti.
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Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından 50 adrese şafak operasyonu düzenlendi.
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500 polisin katıldığı operasyonda evlere eş zamanlı baskın ekipler, haklarında yakalama kararı bulanan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
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Evlerde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu değerlendirilen birçok eşyaya el konuldu.
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Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
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Adana’da hırsızlara yönelik operasyon 50 gözaltı kararı
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Adana’da hırsızlara yönelik operasyon 50 gözaltı kararı
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Title
500 polisle şafak vakti hırsız operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Adana'da birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 50 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalandı.


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