​İstanbul'da yüz yüze eğitime yarın da ara verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kar ve buzlanma nedeniyle, bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

Buzlanma ve don uyarısı





İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da, "İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

GÜNDEM Kar İstanbul’u terk ediyor, soğuk hava kalıyor

Ayrıca açıklamada şu ifadelere yer verildi:

17.02.2021 Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, Avrupa yakası hafif olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bazı merkezlerde beklenen minimum ve maksimum sıcaklıklar

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Bakırköy 4 derece

Şişli 5 derece

Sarıyer 3 derece

Ümraniye 2 derece

Kartal 5 derece

Sancaktepe 4 derece

18.02.2021 Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu gece saatlerinde yüksek kesimler karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

Bazı merkezlerde beklenen minimum ve maksimum sıcaklıklar

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Bakırköy -2/6 derece

Şişli -2/6 derece

Sarıyer -4/4 derece

Ümraniye -3/4 derece

Kartal -2/ 5 derece

Sancaktepe 2/ 5 derece

19.02.2021 Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu sabah saatlerinde yüksek kesimler karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

Bazı merkezlerde beklenen minimum ve maksimum sıcaklıklar

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Bakırköy 2 derece / 5 derece

Şişli 2derece / 6 derece

Sarıyer 2 derece / 4 derece

Ümraniye 2 derece / 3 derece

Kartal 2 derece / 5 derece

Sancaktepe 2 derece / 4 derece

İl genelinde bu gece (17.02.2021), iç ve yüksek kesimlerde bu gece ve yarın (18.02.2021) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Bazı Merkezlerde Ölçülen Kar Yükseklikleri (17.02.2021)

Ümraniye : 34 cm

Çatalca : 31 cm

Sabiha Gökçen Havaalanı: 20 cm

İstanbul Havaalanı : 8 cm

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Kartal (Bölge Md.) : 8 cm