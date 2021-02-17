Gündem Kar İstanbulu terk ediyor, soğuk hava kalıyor
İSTANBUL

Kar İstanbul’u terk ediyor, soğuk hava kalıyor! İstanbul hava durumu

Kar İstanbul’u terk ediyor, soğuk hava kalıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’u 4 gündür etkisi altına alan kar yağışının bu gece saatlerinden itibaren şehri terk edeceğini bildirdi. Kar yağışının ardından önümüzdeki 7 günlük süreçte İstanbul’da güneşli günler yaşanacak. Soğuk hava ise 7 gün daha devam edecek.

Haber Merkezi İHA
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İstanbul'da 13 Şubat akşamından bu yana etkili olarak hayatı zaman zaman durma noktasına getiren şiddetli kar yağışının şehri ne zaman terk edeceği belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre kar yağışı bu gece saatlerinden itibaren şehri terk edecek.

Kar yağışının ardından önümüzdeki 7 günlük süreçte İstanbul’da güneşli günler yaşanacak.Kar yağışı şehri terk etse de soğuk hava mart ayının ilk günlerine kadar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının özellikle gece saatlerinde 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Meteoroloji ise oluşabilecek dona karşı vatandaşları uyardı.

Bugün, Marmara Bölgesi'nin çok bulutlu, doğusunun akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova yer yer yoğun olması, bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İstanbul'da 7 günlük hava durumu

İstanbul'da önümüzdeki 7 gün boyunca beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri ise şöyle:

  • Bugün kar yağışlı en düşük -1 en yüksek 4 derece
  • Perşembe hafif yağmur yağışlı en düşük -2 en yüksek 6 derece
  • Cuma hafif yağmur yağışlı en düşük 2 en yüksek 5 derece
  • Cumartesi güneşli en düşük -2 en yüksek 6 derece
  • Pazar güneşli en düşük 0 en yüksek 8 derece
  • Pazartesi güneşli en düşük 1 en yüksek 9 derece
  • Salı güneşli en düşük 3 en yüksek 10 derece
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