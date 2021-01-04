İşte Yüreğir'in 2020 raporu: Başkan Kocaispir 2020'yi rakamlarla değerlendirdi

Yüreğir Belediyesi 2020 yılında ilçe genelinde yapılan çalışmalar hakkında bir video hazırladı. Başkan Kocaispir’in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda rakamlarla hizmetler anlatıldı.

‘Büyük Asfalt Harekâtı’

Bu kapsamda ilçe genelinde başlatılan ‘Büyük Asfalt Harekâtı’ ile 2020 yılında 121 bin 663 ton sıcak asfalt, 71 bin 394 ton yol ve zemin iyileştirme çalışması, 23 bin 750 metrekare kilit parke döşemesi yapıldı.

2020 yılında mevcut parklara 10 yeni parkın daha eklendiğinin belirtildiği videoda 1 adet Ters Ev, 10 adet Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası, 1 adet Gençlik Merkezi ve 2 adet Kapalı Spor Salonu inşaatına başlandığı ve çalışmaların devam ettiği vurgulandı.





2 mahalleye 2 adet ‘Kadın Etkinlik Merkezi’ kazandırılırken, 9 mahalleye yeni muhtarlık binası, 1 mahalleye ise Kütüphane yapılarak hizmete açıldı.

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2 bin 500 yeni çöp konteyneri

Çöp taksi uygulaması ve yeni araçların takviye edilerek günlük yaklaşık 360 ton evsel atığın toplandığı ilçeye 2 bin 500 adet yeni çöp konteyneri dağıtımı yapıldı. 4 bin 600 çöp konteynerinin de bakımının yapılarak tekrar hizmete sunuldu. 1 yıl boyunca Yüreğir’de bulunan 61 ibadethanenin temizlik onarım ve bakımları düzenli olarak yapıldı.

Sosyal Belediyecilikte Öncü

İnsan odaklı, sosyal belediyecilik anlayışı ile yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Başkan Kocaispir’in ihtiyaç sahiplerine sosyal destek alanında yaptığı çalışmalar da yine rakamlarla paylaşıldı.

Buna göre 2020 yılı içinde Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 690 engelli bireye tekerlekli sandalye ve akülü sandalye yardımı yaparken, aşevinden her gün 2 bin 511 ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek ulaştırdı. 61 bin 116 aileye ise gıda kolisi desteği sağlandı. 4 bin 871 muhtelif ihtiyaç yardımı yapıldı.

Yüreğir’e ‘Hoş Geldin Bebek’ uygulaması ile 2 bin 904 bebeğin ailesi ziyaret edilirken, ayrıca yapılan ziyaret ve gezilerde çocuklara 11 bin 543 adet oyuncak dağıtıldı.

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1 Milyon 500 Bin Maske Üretilip Dağıtıldı

Pandemi süresince yaptığı dezenfeksiyon, ilaçlama ve temizlik çalışmalarıyla takdir toplayan Yüreğir Belediyesi, tamamen kendi imkanları ile 1 milyon 407 bin adet hijyenik maske üretimi yaparak kapı kapı dağıtımını gerçekleştirdi.

Çocuklar Ve Bebekler Unutulmadı

Çocukların eğitimlerine sağlıklı bir şekilde devam edebilmeleri için 83 okulun bakım ve onarımı yapan Yüreğir Belediyesi ekipleri 2 bin 754 öğrenciyi sınavlara hazırlık setleri ile buluşturdu.

Özellikle kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını da ihmal etmeyen Yüreğir Belediyesi, sokak hayvanları için bir yılda 2 bin 351 torba mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Yüreğir Belediyesi Spor Kulübü ise sporda elde ettiği başarılarla dikkat çekti. Badminton İl Turnuvası ve Veteranlar Türkiye Şampiyonası’nda birinci olan kulüp, Bayan Voleybol Takımı ile de üçüncülüğü elde etti. Belediyenin çeşitli kurslarında 9 branşta 2 bin 500 gence spor eğitimi verildi.

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