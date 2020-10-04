YÜREĞİR’DE ‘TERS EV’ PROJESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Yüreğir Belediyesi, Millet Bahçesi içerisinde yer alacak ‘Ters Ev’ projesi için çalışmalara başladı. Kısa zamanda tamamlanması planlanan ‘Ters Ev’de tavanda yer alması gereken eşyalar tabanda, tabanda olması gereken koltuk, halı, yatak gibi eşyalar da tavanda bulunuyor.

2 kat 4+1 olarak 200 metrekare alanda planlanan Ters Ev’in yapımında 18 ton çelik kullanılacak. Temeli atılan Ters Ev 2021 yılı başında ziyarete açılacak.

BAŞKAN KOCAİSPİR: “TERS EV ADANA’DA BİR İLK OLACAK”

Adana’da yine bir ilki gerçekleştireceklerini ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Görev süremiz içinde yol haritamızda neyi planladıysak onları ivedilikle gerçekleştiriyoruz. İlçemizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bölgede yerli turizmi kalkındırabilecek sosyal ve kültürel alanlarda projeleri bir an önce hayata geçirerek, Yüreğir’imizin hizmetine sunmak istiyoruz.

‘Ters Ev’ projemiz için çalışmalara başladık. Yüreğir’i bir cazibe merkezi haline dönüştürecek projemizi tamamladığımızda ziyaretçilerimiz burada güzel, keyifli ve unutulmaz dakikalar geçirebilme imkânına sahip olacak” şeklinde konuştu.