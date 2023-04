İttifaklar için bütün denklemler masada

Örneğin; 101 bin geçerli oyun kullanıldığı ve 3 vekille temsil edilen bir seçim çevresinde A Partisi 50 bin, B partisi 25 bin, C partisi de 26 bin oy aldığı varsayılırsa; C ile B partileri arasındaki bin oyluk fark oransal anlamda C partisine yarıyor. Eğer A partisi ile B partisi seçimlere ortak liste ile girseydi; 3 milletvekilini de alma ihtimali söz konusu olabilecekti.