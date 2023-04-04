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İttifaklar için bütün denklemler masada

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk kez uygulanacak seçim değişiklikleri, ittifaklar içi pazarlıkları artırdı. Yeni sistemin avantajlarından yararlanmak isteyen siyasi partiler, en çok kazançlı çıkan parti olmak için işi sıkı tutuyor.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

14 Mayıs’ta ilk kez uygulanacak seçim değişiklikleri, ittifaklar içi pazarlıkları artırdı. Yeni sistemin avantajlarından en iyi şekilde yararlanmak isteyen ittifakları oluşturan siyasi partiler, en çok kazançlı çıkan parti olmak için işi sıkı tutuyor. Özellikle küçük partiler kendi amblemleriyle mi, yoksa ortak liste ile mi seçime katılmanın daha fayda sağlayacağını tartıyor. İttifakların ortak liste ya da ayrı ayrı listelerle girmesi durumunda alacakları sonuçlar da değişiyor.

ORTAK LİSTE AVANTAJI

Örneğin; 101 bin geçerli oyun kullanıldığı ve 3 vekille temsil edilen bir seçim çevresinde A Partisi 50 bin, B partisi 25 bin, C partisi de 26 bin oy aldığı varsayılırsa; C ile B partileri arasındaki bin oyluk fark oransal anlamda C partisine yarıyor. Eğer A partisi ile B partisi seçimlere ortak liste ile girseydi; 3 milletvekilini de alma ihtimali söz konusu olabilecekti.

OY HESABI DEĞİŞTİ

Kanun değişikliğiyle partilerin oylarının hesaplanmasında da değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeye göre ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim bölgesinde elde ettiği geçerli oy sayısı esas alınarak belirlenecek. Yeni düzenlemeyle ittifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak belirlenecek. İttifak içerisinde yer almış olsa bile bir partinin oyu o şehirde milletvekili çıkarmaya yetmiyorsa o oylar boşa gidecek. Başka partilere yaraması söz konusu olmayacak.

D’Hondt seçim sistemi nedir?

Bir seçim çevresinde her partinin aldığı oy toplamı, sırasıyla 1’e, 2’ye, 3’e ve o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar bölünmesi işlemine dayanıyor. Elde edilen paylar, parti farkı gözetmeksizin, büyükten küçüğe doğru sıralanıyor. Her bölmede en yüksek oya ulaşan parti milletvekilini hanesine yazdırıyor.



Cumhurbaşkanı ve milletvekili 2023 seçiminde bilinmesi gerekenler: Oy verme saat kaçta başlayacak?
Cumhurbaşkanı ve milletvekili 2023 seçiminde bilinmesi gerekenler: Oy verme saat kaçta başlayacak?

Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan 2023 seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Nefesler tutuldu ve herkes 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine kilitlendi. İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri cumartesi günü belli olacak. Seçime katılacak siyasi partiler, milletvekili listelerini en geç pazar günü saat 17.00'ye kadar YSK’ya teslim etmeleri gerekiyor. Türkiye genelinde oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak. Peki depremlerden etkilenen 11 ilde oy verme işlemi nasıl yapılacak? İl değiştirenler seçmenlerin kullandığı oy hangi ile sayılacak? Tutuklu ve hükümlüler nasıl oy kullanacak? İşte 15 soruda Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi.


#Seçim
#Cumhur İttifakı
#Millet İttifakı
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