‘İYİ Parti varlığını CHP’ye borçlu’ sözleriyle ilgili CHP ve İYİ Parti'den açıklama

CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın, “Bir şeyi hatırlatırım, İYİ Parti’nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi’nin sayesindedir” sözlerinin ardından her iki partinin il başkanlığı yazılı açıklama yaptı.

OYNAT 00:23 HDP barajı geçince pilav dağıtan CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı: İYİ Parti'nin varlığı CHP sayesindedir Çanakkale Belediyesi Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, belediye meclisi konuşmasında İYİ Parti'ye atıfta bulundu. Gökhan 'Bir şeyi hatırlatırım; İYİ Parti'nin varlığı CHP sayesindedir' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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İYİ Parti: Millet İttifakı’nın attığı adımlar anlaşılmamış

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Sayın Burak Kunt'a ve nezdinde İYİ Parti'ye yönelik 'İYİ Parti'nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi sayesindedir' diyen, seçimlere birlikte girdiğimiz ve bundan dolayı tarihinin en yüksek oyu ile seçilen bir belediye başkanıdır. Maalesef demokrasi, bazı bedenlere yük getirebilir.

Belki de kendi çıkarları için, Millet İttifakı olarak iki partimizin ve kıymetli genel başkanlarının ülke yararına atmış olduğu adımları anlamamış olabilir. Bu söylem Cumhuriyet Halk Partisi ve ona gönül veren teşkilatların da anlamlandıramadığı bir söylem olmuştur. Biz Çanakkale İYİ Parti olarak konunun önemine binaen, her iki genel merkezimizi bilgilendirdik. Şimdi CHP Çanakkale İl Başkanlığı'ndan belediye başkanı adına bir açıklama ve yaptırım beklemekteyiz" denildi.

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CHP: Aile içinde yaşanan küçük bir tartışma

CHP Çanakkale İl Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise, "Çanakkale Belediye Meclisi olağan toplantısında, İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Burak Kunt’un, belediye başkanımız ve 19 belediye meclis üyemizi anti demokratik davranmakla suçlayarak kınadığını belirtmesi üzerine tartışmalar yaşanmıştır.

Devam eden meclis toplantısında, Belediye Başkanımız Ülgür Gökhan tarafından yapılan açıklamada demokrasiye ve Millet İttifakı'na olan bağlılık açıkça ifade edilmiştir. Aile içinde yaşanan küçük bir tartışmanın olumsuz sonuçlara neden olamayacağının tüm kamuoyu tarafından bilinmesini ve yaşanan olaydan duyduğumuz üzüntümüzü belirtmek isteriz. Millet İttifakı'nın omurgasını oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti açısından ülkemizin geleceği, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına olan bağlılığımız ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne olan sevdamız her şeyin üzerinde gelmektedir" ifadeleri yer aldı.

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