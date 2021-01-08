Gündem CHPli Başkan Gökhanın sözleri ortalığı karıştırdı İyi Parti CHP sayesinde var
POLİTİKA

CHP’li Başkan Gökhan'ın sözleri ortalığı karıştırdı: İyi Parti CHP sayesinde var

HDP barajı aştığında pilav dağıtmasıyla tanınan CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Millet İttifakı ile ilgili şok açıklamalarda bulundu. Belediye Meclisi’nde İyi Partili Meclis Üyesi Burak Kunt ile tartışan Ülgür Gökhan, "İyi Parti’nin varlığı CHP sayesindedir" deyince ortalık karıştı. İYİ Partili üyeler bu sözlere tepki olarak meclis toplantısının 2’nci oturumuna katılmadı.

Haber Merkezi İHA
CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın sözleri toplantıya damga vurdu.
CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın sözleri toplantıya damga vurdu.

Çanakkale Belediyesi Ocak ayı Meclis Toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantıya, gündem dışı söz alan İYİ Partili Meclis Üyesi Burak Kunt ve ona karşılık veren CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın karşılıklı sözleri damgasını vurdu. İYİ Parti Çanakkale il binasında 1,5 yıl önce düzenlediği basın toplantısıyla ‘sessiz boru’ adı altında Çanakkale halkının fazladan para ödediğini ve zarara uğratıldığını söyleyen İYİ Partili Meclis Üyesi Burak Kunt’un bu sözleri çok konuşulmuştu. Gözlemci olarak katıldığı İmar Komisyonunda mevzuata aykırı olarak işlem yapıldığını açıklayan İYİ Partili Burak Kunt adeta istenmeyen adam ilan edilmiş ve bir daha komisyon toplantılarına alınmamıştı.

HDP barajı geçince pilav dağıtan CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı: İYİ Parti'nin varlığı CHP sayesindedir
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HDP barajı geçince pilav dağıtan CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı: İYİ Parti'nin varlığı CHP sayesindedir
Çanakkale Belediyesi Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, belediye meclisi konuşmasında İYİ Parti'ye atıfta bulundu. Gökhan 'Bir şeyi hatırlatırım; İYİ Parti'nin varlığı CHP sayesindedir' ifadelerini kullandı.


"Kameralar önünde söylemek istediğinizden emin misiniz?"

CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın, “Bir şeyi hatırlatırım, İYİ Parti’nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi’nin sayesindedir” sözlerine karşılık İYİ Partili Kunt, “Başkanım, bu sözleri kameralar karşısında söylemek istediğinizden bir kez daha emin misiniz” sorusunu yöneltti.

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"Siz çok fazla polemik yapma becerisi olan genç bir arkadaşsınız, herhalde siyasette ilerlemek istiyorsunuz?"

İYİ Partili Burak Kunt’un İmar Komisyonu’ndaki üyeler tarafından toplantılara katılmasının istenmediğini iddia eden Gökhan, “Siz orada, adaba uymayan hareketlerde bulunduğunuz için arkadaşlarımız sizin katılmamanızı talep etmişler. O konu bitti. Arkadaşlarınız hep sizden şikayet etti. İmar müdürü de sizden şikayet etti. Çünkü siz borucu olarak ortalığı gerdiniz. Biz kimseyi kayırmadık, siz işinize bakın. Siz çok fazla polemik yapma becerisi olan genç bir arkadaşsınız. Herhalde siyasette ilerlemek istiyorsunuz? Bu konuyu artık kapatın. Sonunda bu üslubunuz sizi hep dışta bırakıyor. Devam edecek olursanız gene dışta kalırsınız. İmar komisyonu, plan, bütçe komisyonu ve bütün komisyonlarımız hep bir nizami içerisinde gider. Siz bozduğunuz için diğer İYİ Partili arkadaşlarınızın da haklarınızı da yediniz” dedi.

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“Bana, ‘adabı bozuyorsunuz’ diyemezsiniz”


Bu iddialar üzerine cevap veren İYİ Partili Kunt, “Lütfen, ben adabımı iyi bilirim. Ben, Çanakkale evladıyım. Evet şikayet ettiler ama kimse doğruları duymak istemiyor. Aynen öyle, ben borucu olarak esnaf arkadaşlarımın, Çanakkalelilerin hakkını savundum. Sayın başkanım, birilerinin kayırılmamasını sağlayın. Biz bu nizamı hiç bozmadık sayın başkanım. O komisyonlardaki arkadaşlarımız lütfen çıkıp, konuşsunlar. Ben ne demişim, bir kişiye hakaret mi etmişim? Ben sadece doğruları söyledim. Ben, bu mecliste konuşmak istedim. Ama siz de bana ‘adabı bozuyorsunuz’ diyemezsiniz” diye konuştu.

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“İYİ Parti ile CHP ittifakını zedelediniz”

Karşılıklı diyaloğun tavan yaptığı anlarda CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “Siz neye mal oldunuz biliyor musunuz şu anda? İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi ittifakını zedelediniz” diyerek İYİ Partili Kunt’a tepki gösterdi. Kunt ise; “Biraz önce, ‘İYİ Parti’nin, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından var olduğunu’ söyleyen siz mi söylüyorsunuz bunu? Lütfen 5,5 milyon İYİ Partiliye hakaret ediyorsunuz. Bu partiyi 5,5 milyon insan kurmuştur, ayıp ediyorsunuz” şeklinde cevap verdi. Sözlü tartışmaya dahil olan Emekli General CHP’li Meclis Üyesi Süleyman Canpolat’a da tepki gösteren Kunt, “Komutanım, siz kendinize gelin. Bu nasıl üslup? Askeriye mi burası? İstediğim gibi girerim, ben belediye meclis üyesiyim. Adabı ben mi aşıyorum, sizin belediye meclis üyeniz mi aşıyor? Ben asker falan değilim” şeklinde konuştu.

  • Yaşanan gelişmelerin ardından İYİ Partili meclis üyeleri, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’a tepki olarak meclis toplantısının 2’nci oturumuna katılmadı.

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