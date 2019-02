İyi Parti'de istifa eden isimler kimler - İyi Parti'de kriz bitmiyor İyi Parti'de işler 'iyi' gitmiyor Kuruluşunun üzerinden henüz iki yıl dahi geçmeyen ve 'Türkiye iyi olacak' sloganıyla yola çıkan İyi Parti henüz ikinci seçimine giremeden dağılmanın eşiğine geldi. 24 Haziran'daki mağlubiyetin ardından gelgitler yaşanan parti, 31 mart yerel seçimleri öncesinde hemen her gün farklı bir yere savruldu. Kimi yerde HDP ile kimi yerde CHP ile kimi yerde her ikisiyle birden ittifak yapan İyi Parti'de son damla Mersin krizi oldu. Büyükşehir Belediyesi yöneten tek adayının ismini zamanında YSK'ya bildirmeyi dahi başaramayan parti 31 Mart seçimlerine doğru gidilen yolda her gün daha da dibe batıyor.

Haber Merkezi 22 Şubat 2019, 15:20 Son Güncelleme: 22 Şubat 2019, 15:38 Yeni Şafak