İyi Parti'de işler 'iyi' gitmiyor

Türkiye'nin yerel seçim atmosferine iyiden iyiye girdiği bugünlerde partilerin gösterdiği adaylar, liste dışı kalanlar ve yapılan ittifaklar kadar yaşanılan krizler de gündemin en sıcak maddelerinden biri oldu.

2017 yılı Ekim ayında kurulan ve AK Partili Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sloganını kendisine uyarlayarak 'Türkiye iyi olacak" diyerek yola çıkan İyi Parti henüz ikinci seçimini göremeden dağılmanın eşiğine geldi.

24 Haziran'dan bu yana gelgitler yaşanıyor

Büyük umutlarla kurulan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koltuğundan etmek üzere yola çıkan İyi Parti, 24 Haziran'da aldığı mağlubiyetle sarsıldı.

O dönem istifa eden Genel Başkan Akşener, daha sonra 'ısrarlara dayanamayarak' yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Ancak gerek 24 Haziran seçimleri sürecinde, hem sonrasında atılan adımlar parti teşkilatında ciddi rahatsızlıklara neden oldu.

GÜNDEM İYİ Parti’de HDP krizi

Yerel seçimlere girmeden dağılma noktasına geldi

Sancılı sürecin ardından 31 Mart'taki yerel seçimlere girmek üzere Akşener liderliğinde hazırlıklarına başlayan İyi Parti, bu dönemde adını başkan adayları, vaatleri ve icraatları ile değil, krizler, gizli ittifaklar ve istifalarla duyurdu.

Hali hazırda Büyükşehir Belediyesi içerisinde tek adayının da başvuru belgesini seçim kuruluna zamanında teslim edemeyen İyi Parti'de bu olay bardağı taşıran son damla oldu.

İyi Partililer 'MHP'yi destekleyeceğiz' dedi

Mersin İl Başkanı ve tüm teşkilatı görevden alarak çözüm üretmek isteyen Akşener'e bu kez Maltepe'den kazan kaldırıldı. İlçe örgütü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP'nin adayına değil MHP'nin adayına destek vereceklerini açıkladı. İlçe Başkanı Çakıroğlu, CHP ile HDP'nin işbirliğini yaptığını belirterek ittifak yaptıkları CHP'nin adayı Ali Kılıç'a ağır eleştirilerde bulundu.

HDP ile ittifak istifa dalgasını beraberinde getirdi

Terör örgütü PKK ile arasına çizgi koyamayan ve her seferinde örgüte yönelik methiyeler dizen HDP'li yöneticilerle kol kola giren İyi Parti, 31 Mart seçimlerinde HDP ile üzeri örtülü bir ittifak yaptı.

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Bu ittifak Türkiye'nin dört bir yanından istifaları da beraberinde getirdi. Mersin’in Tarsus ilçesinde 297 kişi MHP’ye katıldı.

İyi Parti-HDP ittifakına Aydın’ın Kuşadası ilçesinde de tepki vardı. İP ilçe teşkilatı kurucu üyelerinin de aralarında bulunduğu 40 kişi istifa etti.

Akşener kan kaybını durduramıyor

İstifalar bunlarla da sınırlı kalmadı, aynı dönemde Adana’da Sarıçam İlçe Kurucu Yönetim Kurulu üyeleri, Şanlıurfa’da İl Başkan Yardımcısı Yakup Yazar, Bursa Karacabey’de ise İlçe Başkanı Erkan Önen ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İyi Parti ile yollarını ayırdı.

Terörle işbirliğine tepki gösterip istifa eden bir diğer isim ise Muğla’nın Fethiye ilçesinin Belediye Başkanı Behçet Saatcı oldu.

Daha önce de İyi Parti'den milletvekili seçilen Hayati Arkaz, Fatih Mehmet Şeker ile Tamer Akkal istifa etti.

İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor da 24 Haziran seçimlerinden sonra basın toplantısı düzenleyerek istifa etmişlerdi.

Reklam yüzleri dahi dayanamadı

Yaşananların ardından parti teşkilatlarındaki istifaları, İyi Parti reklamlarında dahi oynayan milletvekilleri takip etti. Parti reklamında oynayan isimlerin hepsi istifa etti ve İyi Parti defterini kapattı.

Bu isimler arasında Ali Aydın, Mehmet Fatih Eryılmaz, Ali Türkşen gibi isimler yer aldı.