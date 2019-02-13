İYİ Parti’de HDP krizi

Meral Akşener’in genel başkanlığını yaptığı İYİ Parti’nin (İP) HDP ile ittifakı partide derin bir çatlağa neden oldu.

Türkiye’nin dört bir tarafından ardı ardına istifa haberleri gelmeye başladı. Mersin’in Tarsus ilçesinde İP’in kurucularından Nevzat Saruhanoğlu, Aydın Koç, Ali Sun ve Mehmet Erdem gibi isimlerin de aralarında bulunduğu

çok sayıda yönetici ile birlikte toplam 297 kişi MHP’ye katıldı. MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, “HDP ile ittifak Mersin’de çok fazla tepki oluşturdu. Bundan sonraki süreçte de büyük geçişler sürecek gibi duruyor” dedi. Daha önce de Mersin’in kurucularının istifa ettiğini anlatan Gölgeli, yine 300’e yakın kişinin İP’i bıraktığını söyledi.

40 KİŞİ İSTİFA ETTİ

İP-HDP ittifakına Aydın’ın Kuşadası ilçesinde de tepki vardı. İP ilçe teşkilatı kurucu üyelerinin de aralarında bulunduğu 40 kişi istifa etti. İstifa eden grup adına açıklamada bulunan Çağatay Aynalı şu şekilde konuştu: “Kırgınlık kızgınlığa dönüşünce hep birlikte ‘yeter’ dedik ve ilçe seçim kuruluna, bu oyunun parçası ve figüranı olmadığımızı belirten istifalarımızı sunduk.”

ŞANLIURFA VE MUĞLA DA SARSILDI

Adana’da ise İP Sarıçam İlçe Kurucu Yönetim Kurulu üyeleri, HDP ile ittifak ve parti içerisindeki huzursuzlukları ve usulsüzlükleri gerekçe göstererek istifa etti. Şanlıurfa ve Bursa da İP’in kan kaybettiği yerlerden biri oldu. Şanlıurfa’da İl Başkan Yardımcısı Yakup Yazar, Bursa Karacabey’de ise İlçe Başkanı Erkan Önen ve Yönetim Kurulu Üyeleri parti ile yollarını ayırdı. İP’den istifa eden bir diğer isim ise Muğla’nın Fethiye ilçesinin Belediye Başkanı Behçet Saatcı oldu. Geçtiğimiz günlerde de Manisa Milletvekili Tamer Akkal ile İP kurucularından Cezmi Polat HDP ile ittifak dolayısıyla istifa etmişti.

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