İYİ Parti'den 'Açıklamayı kadınlar adına yapmalıydınız, CHP adına değil' tepkisi

CHP'li ve İYİ Partililer olmak üzere birçok kadın derneği tarafından 'İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini protesto etmek amacıyla Antalya’da yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı, CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, CHP ilçe başkanları, CHP Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, İYİ Parti ilçe başkanları, İYİ Parti Antalya Kadın Politikaları Başkanı Aysel Damatoğlu, Antalya Barosu, Birleşik Kamu İş Sendikası, Eğitim İş, KESK, Eğitim Sen, DİSK, Emekli Sen, Kadın Platformu Bileşenleri, çeşitli kadın dernekleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yavuz Özcan Parkı'nda başlayan yürüyüş, Attalos Heykeli'ne kadar alkışlar eşliğinde gerçekleşti. Attalos Heykeli önünde İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi hakkında CHP Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci ve CHP Kepez Belediye Meclis Üyesi Avukat Nesibe Bahadır açıklama yaptı. 'Ölmek istemiyoruz', 'Öldürülmediğimiz şehirler istiyoruz', 'Kadınların güvencesi: 6824 Kadınları şiddetten koruma kanunu' yazılı dövizler açıldı ve 'İstanbul Sözleşmesi bizim vazgeçmeyiz', 'Kadın yaşam özgürlük', 'Yaşasın kadın dayanışması' gibi sloganlar atıldı.

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CHP'LİLERE TEPKİ

Yapılan basın açıklamasının ardından İYİ Parti Antalya Kadın Politikaları Başkanı Aysel Damatoğlu, CHP'lilere tepki gösterdi.

Damatoğlu, "Biz CHP'ye desteğimizi esirgemiyoruz. Her defasında sizin yanınızda oluyoruz. Bu açıklamaları kadınlar adına yapmalıydınız, CHP adına değil" dedi.

OYNAT 00:30 Partisindeki taciz ve tecavüzleri görmezden gelen Kılıçdaroğlu kadınlara söz verdi: Hakkınızı sonuna kadar savunacağım Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılırken, kendi partisinde peş peşe ortaya çıkan taciz ve tecavüz olaylarına sessiz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kadınlara seslenerek ''Sizin hakkınızı, hukukunuzu her yerde, her platformda sonuna kadar savunacağım, söz veriyorum.' dedi.



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OYNAT 01:23 ​Özlem Zengin: Meral Akşener bana destek vermedi AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, katıldığı canlı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini hedef alarak söylediği, 'Erkekleriniz yetmiyor bir de kadınlarınızla mı uğraşacağız' sözlerine tepki gösterdi. Akşener'den bir geçmiş olsun mesajı beklediğini ifade eden Zengin, 'Bu şekilde ifadeler kullanmamasını isterdim' dedi. BiP'te paylaş

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