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POLİTİKA

İYİ Parti'den 'Açıklamayı kadınlar adına yapmalıydınız, CHP adına değil' tepkisi

Antalya'da başta CHP'li ve İYİ Partililer olmak üzere birçok kadın derneği, 'İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini düzenledikleri yürüyüşle protesto etti. İYİ Parti Antalya Kadın Politikaları Başkanı Aysel Damatoğlu, eylemde yapılan açıklamaların CHP adına yapılmasına tepki gösterdi. Damatoğlu, "Biz her defasında sizin yanınızda oluyoruz. Bu açıklamaları kadınlar adına yapmalıydınız, CHP adına değil" dedi.

Haber Merkezi DHA
İYİ Partiden Açıklamayı kadınlar adına yapmalıydınız, CHP adına değil tepkisi
Birçok kadın derneği, 'İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini düzenledikleri yürüyüşle protesto etti.

CHP'li ve İYİ Partililer olmak üzere birçok kadın derneği tarafından 'İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini protesto etmek amacıyla Antalya’da yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı, CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, CHP ilçe başkanları, CHP Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, İYİ Parti ilçe başkanları, İYİ Parti Antalya Kadın Politikaları Başkanı Aysel Damatoğlu, Antalya Barosu, Birleşik Kamu İş Sendikası, Eğitim İş, KESK, Eğitim Sen, DİSK, Emekli Sen, Kadın Platformu Bileşenleri, çeşitli kadın dernekleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yavuz Özcan Parkı'nda başlayan yürüyüş, Attalos Heykeli'ne kadar alkışlar eşliğinde gerçekleşti. Attalos Heykeli önünde İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi hakkında CHP Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci ve CHP Kepez Belediye Meclis Üyesi Avukat Nesibe Bahadır açıklama yaptı. 'Ölmek istemiyoruz', 'Öldürülmediğimiz şehirler istiyoruz', 'Kadınların güvencesi: 6824 Kadınları şiddetten koruma kanunu' yazılı dövizler açıldı ve 'İstanbul Sözleşmesi bizim vazgeçmeyiz', 'Kadın yaşam özgürlük', 'Yaşasın kadın dayanışması' gibi sloganlar atıldı.

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CHP'LİLERE TEPKİ

Yapılan basın açıklamasının ardından İYİ Parti Antalya Kadın Politikaları Başkanı Aysel Damatoğlu, CHP'lilere tepki gösterdi.

  • Damatoğlu, "Biz CHP'ye desteğimizi esirgemiyoruz. Her defasında sizin yanınızda oluyoruz. Bu açıklamaları kadınlar adına yapmalıydınız, CHP adına değil" dedi.

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