Gündem İYİ Partiden ayrılıp AK Partiye katılan İsmail Ok Meral Akşener kazanamayacağını bildiği için adaylıktan geri duruyor
POLİTİKA

İYİ Parti'den ayrılıp AK Parti'ye katılan İsmail Ok: Meral Akşener kazanamayacağını bildiği için adaylıktan geri duruyor

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık bilmecesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kazanamayacağını bildiği için aday olmadığını söyleyen Ok, "Akşener zerre kadar kazanacağını bilse, kazanmayı bırak yarışabileceğine inansa önünü kimse kesemez." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partiden ayrılıp AK Partiye katılan İsmail Ok: Meral Akşener kazanamayacağını bildiği için adaylıktan geri duruyor
AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok

İYİ Parti'den istifa ederek geçtiğimiz nisan ayında AK Parti'ye katılan AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Millet İttifakı'nda devam eden adaylık karmaşasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KAZANACAĞINI BİLSE ÖNÜNÜ KİMSE KESEMEZ"

Akşener'in seçimi kazanamayacağını bildiği için aday olamadığını söyleyen Ok şu ifadeleri kullandı:

"Meral Akşener kazanamayacağını bildiği için adaylıktan geri duruyor. Kazanacağını bilse, herkese rağmen çıkar 'Ben adayım' der. Akşener zerre kadar kazanacağını bilse, kazanmayı bırak yarışabileceğine inansa önünü kimse kesemez."

"SEÇMENİN İNANCINI KAZANMAK İÇİN ADAY OLMADIM"

Akşener, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Altılı masada aday olmadığını söyleyen tek lider olduğunu vurgulayan Akşener, seçmenin inancını kazanmak için adaylıktan vazgeçtiğini dile getirdi.

"KARAR MASADAN ÇIKACAK"

Akşener açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adayının bu masadan çıkacağını ilk olarak Kılıçdaroğlu dile getirdi. Biz o masada bulunanlar olarak bunu olumlu bulduk. Dolayısıyla karar masadan çıkacak. Yani karar masadan çıkacak. Altılı Masa’yı oluşturan liderlerin o karara katılımını seçmenleri ve sahada gördükleri belirleyecek."

İYİ Parti'den AK Parti'ye: Balıkesir Milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı
OYNAT 01:57
İYİ Parti'den AK Parti'ye: Balıkesir Milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı
Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı. Ok, 2020 yılının şubat ayında İYİ Parti'den istifa etmişti.

AK Parti Grup Toplantısı'nda söz alan Ok, kısa bir konuşma yaptı.

Ok, Türkiye'nin kurulan oyunları bozduğunu, dostlarına güven veren bir ülke olduğunu belirterek, 'İşte bunun için Cumhur İttifakı dedim, AK Parti'de mücadelede ben de varım dedim' ifadelerini kullandı.

AK Parti'ye katılan Ok'a rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.


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