İYİ Parti'den ayrılıp AK Parti'ye katılan İsmail Ok: Meral Akşener kazanamayacağını bildiği için adaylıktan geri duruyor

İYİ Parti'den AK Parti'ye: Balıkesir Milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı

Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı. Ok, 2020 yılının şubat ayında İYİ Parti'den istifa etmişti.



AK Parti Grup Toplantısı'nda söz alan Ok, kısa bir konuşma yaptı.



Ok, Türkiye'nin kurulan oyunları bozduğunu, dostlarına güven veren bir ülke olduğunu belirterek, 'İşte bunun için Cumhur İttifakı dedim, AK Parti'de mücadelede ben de varım dedim' ifadelerini kullandı.



AK Parti'ye katılan Ok'a rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.