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POLİTİKA

Akşener'den ittifak ortağı CHP'ye sert mesaj: Bize parmak sallayan bir grup var bizi tahkir edemezsiniz

Altılı masada 'HDP'ye bakanlık' tartışmaları devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün katıldığı canlı yayında konuya ilişkin yeni açıklamalar yaptı. İttifak ortağı CHP'yi işaret eden Akşener, parti içinde bir grubun kendilerine parmak salladığını söyledi. Akşener, "HDP ile olmuyorsak 'kalkın gidin' diyen tırnak içi kanaat önderleri var. Bizi tahkir edemezsiniz." sözleriyle CHP'ye tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akşenerden ittifak ortağı CHPye sert mesaj: Bize parmak sallayan bir grup var bizi tahkir edemezsiniz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözü vermesinin ardından başlayan tartışma devam ediyor. Tekin'in açıklamasının ardından "Bizim olduğumuz masada olamazlar" çıkışı yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün katıldığı canlı yayında konuya ilişkin yeni açıklamalar yaptı.

"HDP ÜZERİNDEN TERBİYE EDİLMEYE ÇALIŞILIYORUZ"

Akşener HDP üzerinden yapılan eleştirilere şu şekilde yanıt verdi:

"6 siyasi partinin yer aldığı bir masa bu. İktidar sürekli olarak bir yedinci ayağı olduğunu söylüyor. Biz HDP üzerinden terbiye edilmeye çalışılıyoruz. Diğer taraftan da muhalif görünen muhalefetin içinde yer aldığını iddia eden bir grup var.

HDP de bizim olduğumuz yerde olamayacağını ilan ediyor ayrıca bir başka ittifak kurma aşamasındalar. Bir grup parmağını bize sallayarak şunu yapıyorlar.

"MUHALEFETTE HDP İLE YAN YANA GELMEMİZİ İSTEYEN BİR YAPI VAR"

Muhalefetin içinde HDP ile bizim yan yana gelmemizi isteyen eden bir yapı var. Kavramsal olarak son derece aşağılayan, bize çok çirkin tavırlar koyan, ciddi tavırlar koyan gerçekten kötü bir dille bir yapı var.

Muhalefeti de tanzim ettiğini düşünen tırnak içi kanaat önderleri diyelim adına. Biz tutumu belli siyasi bir partiyiz.

Biz başka siyasi partilerin başka partilerle olan tutumuna karışmamız, hakaret etmemiz yok. Onların ilişkilerine saygı duyuyoruz bizim de tutumumuza saygı duyulmasını bekliyoruz.

Bu konuyla ilgili Kılıçdaroğlu ile herhangi bir konuşmamız olmadı. Kendini solcu kabul eden kendisini CHP'nin asli sorumlusu olduğunu kabul eden bir grup var."

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