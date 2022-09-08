Gündem HDPden Aynı masada oturmayız diyen Akşenere cevap geldi Oturduğun kıraathanede çay içmeyiz
POLİTİKA

HDP'den 'Aynı masada oturmayız' diyen Akşener'e cevap geldi: Oturduğun kıraathanede çay içmeyiz

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasına, "Bizim olduğumuz masada olamazlar" ifadesiyle cevap veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e HDP'den cevap geldi. "Meral Akşener veya sözcülerinin işi HDP'ye konum belirlemek değil." ifadesini kullanan Günay, "Hiçbir HDP’li zaten senin olduğun masaya gelmez, hatta oturduğun kıraathanede çay içmez" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPden Aynı masada oturmayız diyen Akşenere cevap geldi: Oturduğun kıraathanede çay içmeyiz
HDP Sözcüsü Ebru Günay

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP’ye bakanlık elbette verebiliriz" açıklamasının ardından "Bizim olduğumuz masada olamazlar" çıkışı yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e HDP'den cevap geldi.

"HDP OTURDUĞUN KIRAATHANEDE ÇAY İÇMEZ"

Partisinin genel merkezinde haftalık olağan basın toplantısını düzenleyen HDP Sözcüsü Ebru Günay, Akşener'e "Hiçbir HDP’li zaten senin olduğun masaya gelmez, hatta oturduğun kıraathanede çay içmez" sözleriyle cevap verdi.

"İŞİNİZ HDP'YE KONUM BELİRLEMEK DEĞİL"

“Meral Akşener veya onun sözcülerinin işi HDP’ye konum belirlemek değil” ifadelerini kullanan HDP’li Günay, Akşener'e tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

"Bir kere halk; seni Mehmet Ağar ve Tansu Çiller ile çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor. Hiç merak etme, senin bu ülkeye vaat ettiğin tek şey 90’ların karanlığıdır. Hiçbir HDP’li zaten senin olduğun masaya gelmez, hatta oturduğun kıraathanede çay içmez. Defalarca söyledik, yine söyleyelim. HDP’nin masası ve ittifakı bellidir. Bizim birlikteliğimiz Emek ve Özgürlük İttifakıdır. Bu ittifak gerçekten demokratik değişimi, dönüşümü isteyen gerçek muhaliflerin tek adresidir. Seçimleri önemsiz görmüyoruz ama seçim gününe ve adaylık tartışmalarına odaklanarak değil, mücadele ittifakını büyüterek geliyoruz."

AYNI MASADA KONFERANS VERDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

İYİ Parti ve HDP'nin 'aynı masada oturma' tartışmaları devam ederken geçtiğimiz yıllarda İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz ile HDP'li Erol Katırcıoğlu'nun aynı masada konferans verdiği ortaya çıktı. Yılmaz'ın söz konusu konferansta "Muhalefetteki siyasi partilerin mutlaka ittifak yapması gerektiğini düşünüyorum." diye konuşan Katırcıoğlu’nun konuşmasını alkışladığı görüldü.

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