Gündem Meral Akşener CHPli Gürsel Tekinin HDPye bakanlık sözüne karşı sessizliğini bozdu
POLİTİKA

Meral Akşener CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözüne karşı sessizliğini bozdu

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında seçimi kazanmaları halinde HDP'ye bakanlık verebileceklerini ifade etmişti. Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li Tekin'in açıklamalarına tepki gösterdi. Akşener, "Bizim olduğumuz masada olamazlar" dedi.

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Emre Ün Yeni Şafak
Meral Akşener CHPli Gürsel Tekinin HDPye bakanlık sözüne karşı sessizliğini bozdu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyleyen CHP'li Gürsel Tekin'e karşı sessizliğini bozdu. Ankara’da partisinin il başkanlarıyla bir araya gelen Akşener, "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Hassasiyetimiz devam edecek" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında seçimi kazanmaları halinde HDP'ye bakanlık verebileceklerini ifade etmişti. Bunun üzerine hem İYİ Parti kurmayları hem de kamuoyu tepki gösterdi. Tüm tepkilere rağmen sessiz kalmayı tercih eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanları toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Bizim olduğumuz masada da olamazlar"

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre il başkanlarının konuşmasının ardından söz alan Akşener “HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı” dedi.

Meral Akşener HDP'ye bakanlık sözü veren Gürsel Tekin'e tek kelime etmedi
GÜNDEM
Meral Akşener HDP'ye bakanlık sözü veren Gürsel Tekin'e tek kelime etmedi

CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
OYNAT 01:29
CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
CHP Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı bir televizyon programında iktidara geldikleri takdirde HDP'ye elbette bakanlık verilebileceğini söyledi. Sosyal medyada büyük tepki gören açıklamaya kullanıcılar, 'ittifakta HDP yoksa, kimi memnun etmek için bakanlık veriliyor? sorusunu sordu.'


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