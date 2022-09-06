Meral Akşener CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözüne karşı sessizliğini bozdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyleyen CHP'li Gürsel Tekin'e karşı sessizliğini bozdu. Ankara’da partisinin il başkanlarıyla bir araya gelen Akşener, "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Hassasiyetimiz devam edecek" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında seçimi kazanmaları halinde HDP'ye bakanlık verebileceklerini ifade etmişti. Bunun üzerine hem İYİ Parti kurmayları hem de kamuoyu tepki gösterdi. Tüm tepkilere rağmen sessiz kalmayı tercih eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanları toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Bizim olduğumuz masada da olamazlar"

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre il başkanlarının konuşmasının ardından söz alan Akşener “HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı” dedi.

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GÜNDEM Meral Akşener HDP'ye bakanlık sözü veren Gürsel Tekin'e tek kelime etmedi



