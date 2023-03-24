İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan kafa karıştıran mesaj: Bu vebale ortak olmayacağım

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu.
Geçtiğimiz günlerde CHP-HDP ortaklığını eleştirdiği sert açıklamalar ile siyaset gündemine oturan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
'Nezaketli bir üslup hattı üzerinde konuşmaya gayret ettim'
'Nezaketli bir üslup hattı üzerinde konuşmaya gayret ettim'
"Elli yıllık ömrümü ve mücadelemi sadece ve sadece kendisine adadığım; Aziz Türk Milleti: Bildiğiniz üzere, siyaseti kalbimle yapıyorum ve hep muhafaza etmeye gayret gösterdiğim nezaketli bir üslup hattı üzerinde konuşmaya gayret ettim, eleştirilerimi yaptım ve de mücadele ettim."
diyen Ağıralioğlu,
"Bugüne kadar da hep inandıklarımı konuştum, hep kalbimden gelenleri ve doğru bildiklerimi söyledim. Hiç riyakârlık yapmadım, milletime hiç yalan söylemedim, ne arkadaşlarımı ne milletimi kandırmadım ve bilerek yanlışı savunmadım. Bu dosdoğru istikamet üzere de bir hat inşa ettim."
ifadelerini kullandı.
Siyasi rakiplerine tenkitlerini ifade ederken kullandığı dile özellikle dikkat ettiğini vurgulayan Ağıralioğlu,
"Ayrıştıran, kutuplaştıran ve milletimizi bıktıran kavga, hakaret ve tehdit diline de asla tevessül etmedim. Milletimizin hakkı için haykırdım ve doğru bildiklerimi de ısrarla savundum. Bildiğiniz üzere, TBMM'de düzenlediğim basın toplantısı ile itirazlarımı ve şerhlerimi de ilkeli siyaset ve şahsiyetimize borcumuzun bir gereği olarak milletim ile paylaştım."
açıklamasında bulundu.
"Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım"
"Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım"
"Malum ve haklı itirazlarım sebebiyle de partimize 28. dönem milletvekili adaylık müracaatında bulunmadım. İrademi beyan ettim. İradem nettir ve zamanla anlaşılacaktır. Parti teşkilâtlarımızın hissiyatı ise bilinsin, duyulsun istiyorum. Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek."
diyen Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım. Benim kararım, daha önce ifade ettiğim kendi sözlerimin gereğidir. Beş yıldır birlikte mücadele ettiğim; kendilerini çok sevdiğim, kendilerinin de beni çok sevdiğine inandığım İYİ Parti ailesinin hiçbir ferdinin, bu itiraz sebebiyle üzülmesini ve itham edilmesini de asla istemem."
Ağıralioğlu'nun bu paylaşımları 'Partisinden istifa etti' diye yorumlandı.
#Yavuz Ağıralioğlu
#İYİ Parti
1 saat önce