İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan kafa karıştıran mesaj: Bu vebale ortak olmayacağım

"Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım. Benim kararım, daha önce ifade ettiğim kendi sözlerimin gereğidir. Beş yıldır birlikte mücadele ettiğim; kendilerini çok sevdiğim, kendilerinin de beni çok sevdiğine inandığım İYİ Parti ailesinin hiçbir ferdinin, bu itiraz sebebiyle üzülmesini ve itham edilmesini de asla istemem."