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POLİTİKA

İYİ Partili Hasan Subaşı'nın 'Kürt sorunu' çıkışına tepki: Bu ülkede Kürt sorunu yok HDP-PKK sorunu var

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesi sonrası başlayan 'Kürtçe şarkı' polemiği devam ederken İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'dan 'Kürt sorunu' çıkışı geldi. 6'lı masanın gizli ortağı HDP'lileri kast ederek toplumun bir kesiminin sorunu olduğunu söyleyen Subaşı, sosyal medyada tepki çekti. Muhalefetin hep bir ağızdan 'Kürt sorunu' demeye başladığına dikkat çeken bazı sosyal medya kullanıcıları, Subaşı'nın sözlerine "Bu ülkede Kürt sorunu yok HDP-PKK sorunu var", "Terörist başını serbest bırakıp Güneydoğuyu verip, ülkeyi bölelim mi?", "Bizim Kürt kardeşlerimiz var Kürt sorunumuz yok" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Hasan Subaşının Kürt sorunu çıkışına tepki: Bu ülkede Kürt sorunu yok HDP-PKK sorunu var
Hasan Subaşı

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesinin ardından 'Kürtçe şarkı' polemiği başladı. Aynur Doğan'ın konserinin Kürtçe söylediği için iptal edildiği algısı oluşturmaya çalışan CHP ve HDP milletvekilleri, Meclis'te Kürtçe ve İngilizce şarkı söyleyerek Doğan'a destek verdi.

İYİ PARTİ'DEN MANİDAR KÜRT SORUNU ÇIKIŞI

Kürtçe şarkı polemiği devam ederken İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'dan Kürt sorunu çıkışı geldi. HDP'li isimleri kast ederek toplumun bir kesiminin Kürt sorunu olduğunu söylediğini söyleyen Subaşı, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. "Toplumun bir kesimi sorunum var diyorsa, bu sorunun tartışılması, konuşulması gerekir. Ama biz konuşamıyoruz. Sorun yok, biz kardeşiz diyerek her şeyi çözemezsiniz." ifadesini kullanan Subaşı, sosyal medyada tepki topladı.

Muhalefetin hep bir ağızdan 'Kürt sorunu' demeye başladığına dikkat çeken bazı sosyal medya kullanıcıları söz konusu açıklamalara tepki gösterdi. İşte İYİ Partili Hasan Subaşı'nın açıklamalarına gelen tepkiler:

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