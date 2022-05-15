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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a sahip çıktı

Derince Belediyesi, Aynur Doğan'ın 20 Mayıs'ta yapmayı planladığı konseri prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle iptal etti. Başta CHP ve HDP olmak üzere muhalif partiler, Doğan'ın Kürt olmasından dolayı konserin iptal edildiği algısını oluşturmaya çalıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Doğan'a sahip çıkarak hükümeti hedef aldı.

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Elif Karahan Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğana sahip çıktı
Aynur Doğan'ın 2011 yılında Düsseldorf'ta PKK elebaşı Öcalan posteri önünde verdiği konser.

Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta Kocaeli’nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konseri belediye tarafından iptal edildi.

Konserin iptal edildiğini Twitter hesabından duyuran Derince Belediyesi “İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir” açıklamasında bulundu.

Belediye daha sonra bir açıklama daha yaparak, prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle konserin iptal edildiğini bildirdi.

"KÜRT OLDUĞU İÇİN İPTAL EDİLDİ" ALGISI

Başta CHP ve HDP olmak üzere muhalif partiler, Doğan'ın Kürt olmasından dolayı konserin iptal edildiği algısını oluşturmaya çalıştı.

HDP'li Meral Danış Beştaş'ın destek paylaşımı.
HDP'li Meral Danış Beştaş'ın destek paylaşımı.

KILIÇDAROĞLU DA SAHİP ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Doğan'a sahip çıkarak hükümeti hedef aldı.

Aynur Doğan'ın 2011 yılında Düsseldorf'ta PKK elebaşı Öcalan posteri önünde verdiği konser.
Aynur Doğan'ın 2011 yılında Düsseldorf'ta PKK elebaşı Öcalan posteri önünde verdiği konser.

Kılıçdaroğlu, Doğan'ın şarkısına da yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider…"

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