Gündem İYİ Partili Lütfü Türkkan CHPli Cihangir İslamı engelledi
POLİTİKA

İYİ Partili Lütfü Türkkan CHP'li Cihangir İslam'ı engelledi

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan arasında 'mülteciler' konusu üzerinden yaşanan polemik sonrası, Türkkan, İslam'ı sosyal medya hesabından engelledi. Türkkan, tweetine yanıt veren İslam için "Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim" demişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Lütfü Türkkan CHPli Cihangir İslamı engelledi
Lütfü Türkkan ve Cihangir İslam (sağda)

Millet İttifakı üyeleri CHP ve İYİ Parti arasında 'mülteciler' konusu üzerinden tartışması çıktı.

CHP'li İslam ve İYİ Partili Türkkan arasında polemik

Son zamanlarda kaçak çiftliği, korumalarının gazeteciyi dövmesi ve Milli Görüş’ün merhum lideri Necmettin Erbakan’ı hedef alan açıklamasıyla gündeme gelen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'la birbirine girdi.

Karşılıklı atışma sosyal medyada engellemeyle bitti

CHP'li İslam, Türkkan'ın tweetine "Altına 'Makedonyalı Lütfü' diye bir imza atmalıydınız" yorumu yaptı. Türkkan'ın buna cevabı "Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim" olunca ikili arasında karşılıklı atışma yaşandı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, İYİ Partili Türkkan, Cihangir İslam'ı sosyal medya hesabından engelledi.

Engellendiğine dair ekran görüntüsünü paylaşan İslam, "Hepinize sevdiklerinizle güzel bir bayram diliyorum" notunu düştü.

CHP'li Cihangir İslam ve İYİ Partili Lütfü Türkkan arasında 'mülteci' tartışması
GÜNDEM
CHP'li Cihangir İslam ve İYİ Partili Lütfü Türkkan arasında 'mülteci' tartışması
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