CHP'li Cihangir İslam ve İYİ Partili Lütfü Türkkan arasında 'mülteci' tartışması

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından "Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar. Yol geçen hanı mı burası?" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar.

Yol geçen hanı mı burası? — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) July 19, 2021

Bu paylaşım üzerine Millet İttifakı üyeleri CHP ve İYİ Parti vekilleri üzerinde bir kez daha tartışma çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın, Türkkan'ın paylaşımına "Altına 'Makedonyalı Lütfü' diye bir imza atmalıydınız" yorumunda bulunması karşılıklı söyleme dönüştü.

"CEVAP VERMEYE DEĞMEZ"

Türkkan'ın İslam'a cevabı, sert oldu. Cihangir İslam'ı yok sayan bir paylaşımda bulunan Türkkan, "Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim" dedi.

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Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim. — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) July 19, 2021

Bu ifadelerin ardından İslam bir tweet serisiyle İYİ Partili Türkkan'a cevap verdi.

Bu cümle çok şeyi benim yapabileceğimden daha iyi anlatıyor.

Ailemden ve eğitimimden aldıklarım, en önemlisi inandığım değerler herkesi muhatap almamı gerekli kılıyor.

Bir de Hipokrat yemini.

Mesleki olarak beşerin her haline aşinayım, bu yüzden söylenenleri muhatap alacağım.

++ https://t.co/5l9wOD1Zhz — cihangir islam (@cihangirislam) July 20, 2021