Gündem CHPli Cihangir İslam ve İYİ Partili Lütfü Türkkan arasında mülteci tartışması
POLİTİKA

CHP'li Cihangir İslam ve İYİ Partili Lütfü Türkkan arasında 'mülteci' tartışması

Millet İttifakı üyeleri CHP ve İYİ Parti arasında 'mülteciler' konusu üzerinden tartışması çıktı. Son zamanlarda kaçak çiftliği, korumalarının gazeteciyi dövmesi ve Milli Görüş’ün merhum lideri Necmettin Erbakan’ı hedef alan açıklamasıyla gündeme gelen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'la birbirine girdi. CHP'li İslam, Türkkan'ın tweetine "Altına 'Makedonyalı Lütfü' diye bir imza atmalıydınız" yorumu yaptı. Türkkan'ın buna cevabı "Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim" olunca ikili arasında karşılıklı atışma yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Cihangir İslam ve İYİ Partili Lütfü Türkkan arasında mülteci tartışması
Lütfü Türkkan ve Cihangir İslam (sağda)

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından "Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar. Yol geçen hanı mı burası?" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşım üzerine Millet İttifakı üyeleri CHP ve İYİ Parti vekilleri üzerinde bir kez daha tartışma çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın, Türkkan'ın paylaşımına "Altına 'Makedonyalı Lütfü' diye bir imza atmalıydınız" yorumunda bulunması karşılıklı söyleme dönüştü.

"CEVAP VERMEYE DEĞMEZ"

Türkkan'ın İslam'a cevabı, sert oldu. Cihangir İslam'ı yok sayan bir paylaşımda bulunan Türkkan, "Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim" dedi.

Bu ifadelerin ardından İslam bir tweet serisiyle İYİ Partili Türkkan'a cevap verdi.

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