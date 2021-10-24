Gündem İYİ Partililer birbirine girdi Kuruluş yıl dönümü etkinliğinde arbede
İSTANBUL

İYİ Partililer birbirine girdi: Kuruluş yıl dönümü etkinliğinde arbede

İYİ Parti'nin kuruluş yıl dönümü nedeni ile Haliç Kongre Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Genel Başkan Meral Akşener'i dinlemek için salona girmek isteyen partililer arasında arbede yaşandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İYİ Partililer birbirine girdi: Kuruluş yıl dönümü etkinliğinde arbede
İYİ Parti'nin etkinliğinde arbede

İYİ Partililer, Haliç Kongre Merkezi'nde partilerinin kuruşunun dördüncü yılını kutladı.

Düzenlenen etkinliğe partinin üst kademe isimleri tam kadro olarak katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partililerine hitap etti.

İYİ Partililer birbirine girdi: Kuruluş yıl dönümü etkinliğinde arbede
OYNAT 00:41
İYİ Partililer birbirine girdi: Kuruluş yıl dönümü etkinliğinde arbede
İYİ Parti'nin kuruluş yıl dönümü nedeni ile Haliç Kongre Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Genel Başkan Meral Akşener'i dinlemek için salona girmek isteyen partililer arasında arbede yaşandı.

PARTİLİLER BİRBİRLERİNE GİRDİ

Akşener'in konuşmasını dinlemek için Haliç Kongre Merkezi'ne girmek isteyen partililer ile İYİ Partili görevliler arasında 'Salona giremezsiniz' tartışması çıktı.

Salonun dolması nedeniyle grubu içeri almayan görevliler ile grup arasında arbede yaşandı.

İyi Partili Koray Aydın Trabzon'a maç izlemeye özel jetle gitti
GÜNDEM
İyi Partili Koray Aydın Trabzon'a maç izlemeye özel jetle gitti

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Tamer Akkal: Terör örgütleriyle iş birliği yapıyorlar bunun en yakın şahitlerinden biri benim
GÜNDEM
İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Tamer Akkal: Terör örgütleriyle iş birliği yapıyorlar bunun en yakın şahitlerinden biri benim
Hayati sonuçlar doğurabilir

'Hayati sonuçlar doğurabilir'

19 aylık Murat'ın midesinden 17 mıknatıs çıktı.
Tarihi fark

Tarihi fark

​Liverpool, Manchester deplasmanında 5 gol attı.
İYİ Partililer birbirine girdi: Kuruluş yıl dönümü etkinliğinde arbede

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de kadınların sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe'nin<br>kabus gecesi

Fenerbahçe'nin
kabus gecesi

​Sarı lacivertliler evinde Alanyaspor'a 2-1 yenildi.

24 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

Zincirleme kazada 17 kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.