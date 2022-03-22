İyiliğe dikiş atıyor: Terzi Aydın Ayaz 5 yıldır Darülaceze sakinlerinin kıyafetlerini tamir ediyor

Terzi Aydın Ayaz (60), her çarşamba ziyaret ettiği Darülaceze sakinlerinin, kıyafetlerini tamir edip onlarla sohbet ediyor. Ayaz’ın yolu 5 yıl önce Darülaceze ile kesişti. Buranın sakinlerini tanıdıkça ve hikayelerini dinledikçe onlarla daha güçlü bağlar kuran Ayaz, her birinin yıpranmış kıyafetlerini tamir ederken sohbeti ve dostluğuyla da yüreklerine dokunuyor. Kiminin ‘Aydın Babası’ kiminin ‘Aydın Abisi’ kiminin ise ‘Aydın Kardeşi’ olan Ayaz, Yaşlılar Haftası’nda Darülaceze’den geçen yol hikayesini anlattı.

Terzi Aydın Ayaz

Ayaz, Darülaceze’ye 5 yıldır gönüllü geldiğini belirterek, “Her hafta çarşamba sabahı geliyorum, önce bütün sakinlerle tek tek selamlaşıyorum, ben onlara iyi geliyorum, onlar bana iyi geliyor. Buraya yolum nasıl düştü bilmiyorum ama iyi ki düşmüş, buraya gelmekle çok iyi etmişim. Burada sakinlerin yırtık, söküklerini tamir ediyorum, paçalarını dikiyorum. Ne gerekiyorsa her türlü tamir işlerini yapıyorum” dedi.

DERS ÇIKARILACAK BİR YER

Sadece dikiş dikmediğini, aynı zamanda Darülaceze’de adeta şarj olduğunu dile getiren Ayaz, “Onların sohbeti varlığı beni de mutlu ediyor, dertleriyle dertlenip sevinçleriyle seviniyorum. Beni bir abi, kardeş, arkadaş gibi seviyorlar.” ifadesini kullandı. Darülaceze sakinlerinin kendisini gördükleri zaman o günün çarşamba olduğunu anladığını anlatan Ayaz, “Gelen herkesin işini elimden geldiğince halletmeye çalışırım. Bütün tamirat işlerini hallederim. Dikiş dikerken bir taraftan da onlarla sohbet ederim.” diye konuştu. Ayaz, “Burası gerçekten ders alınacak bir yer. Mesela sakinlerinden biri sohbetimiz sırasında ‘Osmanbey’de çalışıyordum, her gün Darülaceze’nin önünden geçiyordum, bir gün buraya geleceğim hiç aklıma gelmezdi.’ dedi. Hayatın başımıza ne getireceğini kim bilir?” diye konuştu.

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BİR FAYDAMIZ DOKUNUYOR

Darülaceze’de 5 yıldır yaşayan 70 yaşındaki Maksut Bağcı, Ayaz’ın en büyük yardımcısı olduğunu söyledi. Uzun yıllar terzilik yaptığını dile getiren Bağcı, “Aydın Bey geldiğinde birlikte sakinlerin yırtık ve söküklerini dikiyoruz, kıyafetlerini onarıyoruz. Mesela şimdi Aydın Bey ile sakinler, çamaşırlarını çamaşırhaneye kolay bir şekilde taşısın diye çanta dikiyoruz. Böylece hem vaktimi değerlendiriyorum hem de insanlara bir faydam dokunuyor, bu da beni mutlu ediyor. “ dedi.

AYDIN BABA BİZİM NEŞEMİZ

Gönüllü terziye “Aydın Baba” şeklinde hitap eden 57 yaşındaki Ayşe Yücel de 40 yıldır Darülaceze’de yaşadığını anlattı. Yücel, burada sabunluk, atkı ve şal örüp vaktini değerlendirdiğini ifade ederek, şunları anlattı:

“Aydın Baba bizim neşemiz, her hafta o geldi mi, buranın yüzü gülüyor. Çok merhametli bir insan, ölünceye kadar benim babam olarak kalacak.”