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Gündem İyiliğin bedelini ağır ödedi 300 bin liralık vergi borcu başına kaldı
İSTANBUL

İyiliğin bedelini ağır ödedi: 300 bin liralık vergi borcu başına kaldı

İstanbul Sultanbeyli’de hurda toplayarak geçimini sağlayan ve okuma yazması olmayan İsa Uzğuç isimli vatandaş, sokakta tanıştığı hamile ve evsiz olduğunu söyleyen genç kadına yardımcı olmak için kalacak yer buldu. Kısa süre sonra genç kadının arkadaşları ortaya çıktı. Uzğuç’un hamile kadına yaptığı iyiliğin karşılıksız kalmayacağını söyleyen şüpheliler, Uzğuç’a iş verecekleri iddiasıyla önceden hazırladıkları evraklara parmak bastırttı. Şüpheli şahıslar, Uzğuç’un parmak bastığı evrakları kullanarak Uzğuç adına 6 farklı şirket açıp, 300 bin liralık vergi borcu da bırakarak ortadan kayboldu. 2009 yılından bu yana açılan davalarda yargılanan İsa Uzğuç beraat etti ancak bu kez de üzerine kurulan şirketler nedeniyle yüklü miktarda vergi borcu çıkarıldı.

Haber Merkezi İHA
İyiliğin bedelini ağır ödedi: 300 bin liralık vergi borcu başına kaldı
Uzğuç iyi niyetinin suistimal edildiği için mağdur olduğunu söyledi.

Sultanbeyli’de sokaktan topladığı hurdalarla geçimini sağlayan ve o dönemde evsiz olan İsa Uzğuç isimli vatandaş, sokakta karşılaştığı hamile bir kadının evinin olmadığını söyleyerek Uzğuç’tan yardım istemesi sonrası Uzğuç’un adeta başına gelmeyen kalmadı. Hamile kadının sokakta yaşadığını düşünerek genç kadına kalacak yer bulan Uzğuç, kısa süre sonra genç kadının arkadaşları olduğunu iddia eden şahıslar tarafından dolandırıldı. Şüpheli şahıslar, Uzğuç’un hamile arkadaşlarına yaptıkları iyilik karşılığında kendisine iş vereceklerini söyleyerek bazı evrakları imzalamasını istedi.

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15 yıl önce dolandırıldı

Okuma yazması olmayan Uzğuç ise evraklara parmak bastı. Şüpheli şahıslar, İsa Uzğuç’un parmak basarak haberi olmadan verdiği vekaletnameyle 2005, 2006 ve 2007 yıllarında madencilik, reklam, organizasyon, yapı malzemeleri, lojistik alanında olmak üzere toplamda 6 şirket kurdu. Açılan davalarda yargılanan İsa Uzğuç, beraat etti ancak bu kez de üzerine kurulan şirketler nedeniyle yüklü miktarda vergi borcu çıkarıldı. 15 yıl önce dolandırılan Uzğuç, şimdilerde yıllardır katlanarak artan vergi borçlarının silinmesi için hukuk mücadelesine devam ediyor.

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“İş evrağı diyerek kağıtlara parmak bastırdılar”

İyilik yapmak isterken başına gelemeyenin kalmadığını belirten İsa Uzğuç, “Dışarıda kaldığım dönemlerdi. Sokakta tanıştığım hamile bir kadına yardım etmemle birlikte bu işler başıma geldi. Hamile kadına yatacak yer buldum. İnsanlık yapmaya çalıştım. Bu kadının tanıdığı olan insanlar bana iş verecekleri iddiasıyla yaklaştılar. Okumam yazmam olmadığı için iş evrağı diyerek kağıtlara parmak bastırdılar. Sonrasında öğrendim ki üzerime şirket açmışlar. Bu şirketlerle benim bir alakam yok. Ben şu an sadece adaleti arıyorum. Bu insanlar bizim iyi niyetimizi suistimal ettiler” diye konuştu.

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“Vergi borcu yaklaşık 300 bin liraya yaklaştı”

Konuya ilişkin konuşan Avukat Mehmet Üstündağ, “Bu şirketler 2005-2006 yıllarında kurulmuşlar. Dört tane limited şirket, iki tane de şahıs şirketi açılmış. Şirkette İsa Bey’in okur yazar olduğunu, vekaletlerinin olduğunu, vekaletle kurulduğundan bahsediliyor ancak üç ayrı Asli Ceza Mahkemesi’nde bu vergi usulsüzlüğü, dolandırıcılık gibi konulardan beraat ediyor. Mahkeme İsa Bey’in okur yazar olmadığına kanaat ediyor. Okuma yazma bilmeyen birisine, sahte vekaletlerle şirketler kurulmuş. Bu durumda müvekkilimin mağduriyetine sebep olmuş. İsa Bey savcılığa suç duyurunda bulunuyor, kişilere ulaşılamıyor. Ayrıca zaman aşımı kararıyla mağduriyet devam ediyor. Şu an İsa Bey’in vergi borcu katlanarak arttığı için 300 bin gibi bir rakama ulaşmış durumda” dedi.

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