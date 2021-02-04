Gündem Polisim diyerek kandırdığı 4 yaşlının 4 milyon TLsini alan dolandırıcı yakalandı
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'Polisim' diyerek kandırdığı 4 yaşlının 4 milyon TL'sini alan dolandırıcı yakalandı

Ankara'da, kendisini 'polis' olarak tanıttığı 4 yaşlıyı, 'FETÖ soruşturmalarında hesaplarınız kullanılacak' diye tehdit ederek 4 milyon TL dolandıran Mehmet K. (25), Şanlıurfa'ya kaçarken yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde 1 milyon TL değerinde döviz ve ziynet eşyası çıkan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet K., adliyeye sevk edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet K., adliyeye sevk edildi.

Ankara'da telefonla aradığı 84 yaşındaki kadına, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, "FETÖ soruşturmalarında hesaplarınız kullanılacak. Bu yüzden hesabınızdaki ve evinizdeki tüm ziynet ve nakit paraları incelememiz lazım. Tüm paraları hazırlayıp evinizin önündeki otobüs durağına gelecek sivil polise teslim edin" dedi. Bunun üzerine telaşa kapılan yaşlı kadın, banka hesabındaki ve evindeki tüm ziynet eşyalarını toplayarak, evinin önündeki otobüs durağına indi.

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Mücevherlerini eliyle teslim etti

Kadın daha sonra, hazırladığı tüm mücevher ve paraları şüpheli gelen dolandırıcıya verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polise ihbarda bulundu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcının yakalanması için harekete geçti. Çok sayıda güvenlik kamerası görüntü incelenerek, şüphelinin Mehmet K. olduğunu tespit etti.

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Üzerinde 1 milyon TL ile yakalandı

Ekipler, Mehmet K'yi bir süre takibe aldı. Yapılan çalışma sonucunda Mehmet K.'nin Şehirler Arası Otobüs Terminali İşletmesi'nde (AŞTİ) otobüse binerek Şanlıurfa'ya gittiği tespit edildi. Gölbaşı ilçesinde, otobüs durdurularak Mehmet K. gözaltına alındı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada yaşlı kadına ait yaklaşık 1 milyon TL değerinde döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi. Mehmet K, emniyete götürülürken, ele geçirilen ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

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Dört yaşlı mağdur, 4 milyon TL vurgun

Öte yandan ekipler tarafından yapılan detaylı inceleme de şüphelinin bu yöntemle daha önce de 3 kişiyi dolandırdığı ve genel olarak yaşlı ve tek yaşayan insanları hedef aldığı saptandı. Ayrıca şüphelinin mağdur insanlardan istediği paraları, güvenlik kameralarının olmadığı ve insan kalabalığının az olduğu yerlere getirmelerini istediği belirlendi. Şüphelinin, bu yöntemle 4 kişiyi yaklaşık 4 milyon lira değerinde dolandırdığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet K, adliyeye sevk edildi.

  • Polis, vatandaşları uyararak bu tür telefonla arayan kişilere inanmamalarını kesinlikle para vermemelerini böyle bir durumla karşılaştıklarında '155 polis imdat' telefonuna ihbarda bulunmalarını istedi.

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İnternetten gördüğü ilan pahalıya patladı: 12 bin lira dolandırıldı
FOTOĞRAF 5
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İnternette ilanını gördüğü konteyner evi beğenen mobilyacı Anıl Akkurt, kendisini ilçede bir okulun müdür yardımcısı olarak tanıtan satıcının sosyal medya hesabına mesaj yazdı. Akkurt, ilan sahibi kadınla 12 bin 500 liralık konteyner için yaptığı pazarlık sonucu 12 bin lira ödemeyi kabul etti.
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Kendisine gönderilen hesap numarasına belirtilen parayı yatıran Akkurt, mesajlarına cevap gelmeyince dolandırıldığını anladı. Avukatını arayan Akkurt, Biga Cumhuriyet Başsavcılığına giderek bu kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
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Anıl Akkurt, Biga'da mobilya üretimi yaptıkları yer için böyle bir konteynere ihtiyaçları bulunduğunu, ilanda yakın bir bölgede bulunduğu belirtildiği için satıcıyla irtibata geçtiğini söyledi. Pazarlığın ardından parayı hesaba yatırıp dekontu bu kişiye gönderdiğini belirten Akkurt, Benden konteyneri gönderecekleri adresi istediler. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yoktu. Konteynerin nakliyesine geldiğimizde ise bize hiçbir malzeme ulaşmadı. Telefonla aradığımızda kendileri bize cevap vermedi. Numaramı da engellemişler. dedi.
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Akkurt, ilan sahibinin daha sonra kendisine dolandırıcı olmadığını ve istiyorsa parasını iade edeceği, savcılığa ya da polise şikayette bulunmaması yönünde mesaj yazdığını aktardı.
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Bunu kabul etmesine rağmen parasının iade edilmediğini dile getiren Akkurt, sosyal medya hesabının asıl sahibinin, hesabının çalınmasıyla ilgili şikayette bulunduğunu öğrendiklerini ifade etti. Akkurt, aynı ilan sayesinde çok sayıda kişinin dolandırılmış olabileceğini sözlerine ekledi.
İnternetten gördüğü ilan pahalıya patladı: 12 bin lira dolandırıldı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir mobilya üreticisi, internetten konteyner ev almak isterken çalıntı sosyal medya hesabını kullanan şüpheli tarafından 12 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.
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