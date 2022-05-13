İzmir depreminde yıkılan Cumhuriyet Sitesi’nin sorumluları hakim karşısında

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok’a ilişkin hazırlanan iddianamede, 3 sanığın 8 aydan 4,5’er yıla kadar hapsi istendi.

İzmir 44. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan fenni mesul E.İ. ve yapı denetimci H.Ö. katılırken, diğer sanık fenni mesul M.K. ise duruşmaya katılmadı. Müştekiler ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Sanık fenni mesul E.İ, savunmasında, yaşanan olaydan ve mağduriyetten dolayı üzgün olduğunu belirtti. Yaklaşık 32 yıldır inşaat mühendisi olarak çalıştığını anlatan E.İ, "Dava konusu inşaatta fenni mesul olarak görev aldım. Benim görevim projenin ruhsat ve eklerine uygun yapılıp yapılmadığını denetlemekti. O dönemde beton test ve numune zorunluluğu yoktu. Hazır beton yeterli değildi. Kullanma zorunluluğu da bulunmamaktaydı. Binanın projesi 1975 deprem yönetmeliğine göre hazırlanmıştı. 1999 depreminden sonra 3-4 kez yönetmelik değişti. Ancak biz inşaatı yaptığımızda o tarihte yürürlükte olan mevzuatlara uygun olarak yapılmıştır. Zaten benim görevim denetimle ilgiliydi. Ben duvarların ve demir beton atımlarında gözle ve elle kontrol yapmakla görevliydim ve bunların tamamını da gerçekleştirdim. Denetimden sonrasını ise bilemiyorum" dedi.



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Herhangi bir kusurunun olmadığını savunan E.İ, beraat talebinde bulundu. Müşteki avukatları ise sanıkların tutuklu yargılanmasını istedi.

Hakim, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmederek, davayı erteledi.

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