Göçük altındayız dayanamıyoruz: 112 kayıtları kan dondurdu

İzmir’de meydana gelen depremde enkaz altında kalan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istediği görüşmeler kayıtlara yansıdı. Deprem sonrası en fazla yoğunluğun yaşandığı noktalardan biri de 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü oldu. Gerek yıkılan bina enkazının altında gerekse ağır hasarlı binada mahsur kalan İzmirliler, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

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İzmir depreminde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmaların kayıtları ortaya çıktı. Enkaz altından 112’yi arayanların “Biz göçük altında kaldık”, “Lütfen buraya ekipleriniz çabucak gelsin. Dayanamıyoruz, lütfen” ve “Lütfen Adalet Mahallesi Cumhuriyet Sitesi. 3 bebeğim var, hepimiz göçük altındayız” gibi sözleri yürekleri dağladı.

YOĞUN ÇABA SARF ETTİLER

Depremin ardından telefonları kilitlenme aşamasına gelen merkez çalışanları, gelen ihbarları sağlık, itfaiye, polis ve jandarmaya ileterek vatandaşların sağ salim kurtarılması için yoğun çaba sarf etti.

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Enkaz altında kalan ve yardım istemek amacıyla 112’yi arayan vatandaşlar ile görevliler arasındaki görüşmeler kayıtlara yansıdı. Ses kayıtlarından bazılarındaki diyaloglar şöyle:

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EKİPLERİNİZ ÇABUK GELSİN

− Alo, Acil Çağrı Merkezi.

− Biz göçük altında kaldık.

− Tamam, sakin ol. Ben şimdi seni itfaiyeyle görüştüreceğim, sakın kapatma telefonunu, hatta bekle.

− Burası 249/2 Sokak numara 8 Özkanlar Egemen Apartmanı.

− Tamam, sakin ol lütfen. Kaç kişisiniz orada?

− Annemle beraber 2. Aşağıda da kardeşim var. Bacağımı hissetmiyorum.

− İtfaiye buyrun efendim. Siz bizi aramışsınız, ekipleri yönlendirdim. Durumunuz nedir?

− 20 dakikadır ayaklarımı hissetmiyorum.

− Ekiplerimiz gelmek üzere. Şu an depremden dolayı birçok ev yıkıldı. Ulaşmaya çalışıyorlar.

− Lütfen buraya ekipleriniz çabucak gelsin. Dayanamıyoruz lütfen.

− Tamam efendim.

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3 KİŞİ MİSİNİZ?

Kayda giren diğer görüşme ise şöyle:

− Alo. 112’den arıyorum. Siz göçük altında mısınız?

− Evet.

− Senin yanında 2 kişi daha mı var, 3 kişi misiniz?

− Evet.

− Tamam. Onlar konuşabiliyorlar mı?

− Evet.

− Tamam, yakınsınız. Ne taraftasınız siz?

− Bayraklı Ziraat Bankası yanı.

− Tamam. Ziraat Bankası tarafında mısınız?

− Evet.

− Tamam. Ekipler orada, ben bilgi vereceğim şimdi.

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EVDE MAHSUR KALDIM

Bir vatandaşın da evde mahsur kaldığı için 112’yi aradığı kayıtlara yansıdı. İşte o konuşma:

− Çağrı Merkezi itfaiye buyrun.

− Evde kaldım. Kapının önüne portmanto devrildi, kapım açılmıyor, evde mahsur kaldım. Çocuğum da var, dışarı çıkamıyorum.

− Hanımefendi, şu anda böyle baya vaka var. Binanızda çökme var mı?

− Bilmiyorum, her yer yıkıldı. Binanın içi çok kötü diyorlar.

− Hanımefendi adres neresi?

− 288/7 Sokak numara 3. Zeki Müren Parkı’nın tam karşısı. Kapım kilitlendi çıkamıyoruz. Ne olur kurtarın.

− Kaçıncı kattasınız siz?

− 3 kattayım.

− Tamam hanımefendi.

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Bebeklerinizin size ihtiyacı var

112 personelinin, göçük altındakileri sakinleştirmek için yaptığı konuşmalar da kayıtlara girdi. Göçük altından arayarak “4 bebeğim var” diyen Fatma Aladağ’ı görevli, “Bebeklerinizin size ihtiyacı var” diye sakinleştirmeye çalıştı. İşte o kayıtlar:

− Çağrı Merkezi itfaiye buyrun.

− Lütfen Adalet Mahallesi Cumhuriyet Sitesi. 4 tane bebeğim var, hepimiz göçük altındayız.

− Hemen ekip yönlendireceğiz hanımefendi.

− Ne olursunuz acele edin 1, 3, 4 ve 6 yaşlarında 4 bebeğim var. Salon tarafındayız.

− İhbarınızı aldık, sakin olun. Ekipler geliyor. Bebeklerinizin size ihtiyacı var. Bebeklerinizin sağlık durumu nasıl?

− Şu an konuşuyoruz, iyiler. Hiçbir şekilde hareket edemiyoruz.

− Tamam. Sakin olun. Ekibim çok yakın, varmak üzere. Sizi kurtaracaklar.

− Haber vermemi istediğiniz bir yakınınız var mı?

− Evet, eşim.

− Cep numarasını verme şansınız varsa ben bildireyim buradan.

− 0 505 016 .. .. Ertan.

− Bir kişiye daha haber verir misiniz kızı bende?

− Tamam söyleyin.

− 0 549 600 .. .. Şenay Hanım.

− Tamam, ben bildiriyorum.

Fatma Aladağ çocukları ile birlikte 4,5 saat sonra enkazdan çıkarıldı.nn

10 dakikada 1098 çağrı

İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Volkan Bayat, kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasıyla olay yerlerine ekiplerin gönderildiğini ifade etti. Bayat, sorumlusu olduğu İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin yaşadığı ilk büyük afet tecrübesi olmasına rağmen soğukkanlı bir şekilde vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı. Bayat, “Saat 14.51 ila 15.01 arasında 1098 çağrı almışız. Gece 12.00’ye kadar vatandaşlarımızın duyarlılığı gözümü yaşarttı. Herkes cansiperane duyduğu sesi her şekilde 112’yi arayarak bildirdi. Biz de burada kurumlar arası koordinasyonu 112 üzerinden yaptık” diye konuştu.

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KESİNTİSİZ HİZMET

Afet sırasında bir çağrıyı cevaplama ve sonlandırma arasındaki sürenin 80 saniyeden fazla sürmediğini kaydeden Bayat, çağrı alıcı personelin, vatandaşları sakinleştirdikten sonra gerekli bilgiyi alıp sahadaki ekiplere ilettiğini bildirdi. Bayat, deprem anında herkes bulundukları kapalı alanları terk ederken 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin yerinden kalkmayarak hizmet vermeye devam ettiğini vurguladı. Öte yandan, çağrı merkezinin kameralarının kaydettiği görüntülerde, personelin deprem anında kısa süreli panik yaşadığı ancak daha sonra çalışmaya devam ettiği görüldü.

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