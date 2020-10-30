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Gündem İzmirde şiddetli deprem İstanbulda da hissedildi
İSTANBUL

Son dakika deprem haberleri: İzmir'de korkutan deprem: İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi

Ege ve Marmara Bölgesi'nde hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil Balıkesir, Aydın, Manisa, Eskişehir, Bilecik, Uşak Çanakkale ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından 4,1, 4,2 ve 4,8 büyüklüklerinde artçı depremler meydana geldi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı. Diğer yandan AFAD'dan yapılan açıklamada, iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesini önerdi. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altından bir kadın çıkartıldı. Şu ana kadar enkaz altından 4 kişi çıkartıldı.

Haber Merkezi AA DHA İHA Yeni Şafak
İzmir’de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir’de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.

PEŞ PEŞE ARTÇI DEPREMLER

  • Depremin ardından 4,1, 4,2 ve 4,8 büyüklüklerinde artçı depremler meydana geldi.
  • İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sırasıyla şu depremler yaşandı:

  • Seferihisar – 4.7
    Kuşadası Körfezi – 4.1Urla – 4.1
    Seferihisar – 4.2Kuşadası – 4.1
    Kuşadası – 4.8Yunanistan / Samos – 3.9
    Kuşadası – 3.6Kuşadası – 3.5
    Kuşadası Körfezi/ Menderes – 4.2Seferihisar – 3.5
    Yunanistan/Samos – 3.9Kuşadası – 3.6

DHA
İzmir'de sokağa dökülenler...

İzmir'deki enkazdan ilk görüntüler
OYNAT 00:22
İzmir'deki enkazdan ilk görüntüler
Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucu İzmir'de yıkılan çok katlı binadan ilk görüntüler geldi. Enkaza ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.


6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

  • AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin 16,5 kilometre derinlikle meydana geldiği belirtildi.

İzmir Alsancak'ta bina yıkıldı
GÜNDEM
İzmir Alsancak'ta bina yıkıldı

İlk görüntüler...

Depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü.

İzmir'de bir kısmı çöken binalar görüntülendi
OYNAT 00:15
İzmir'de bir kısmı çöken binalar görüntülendi
Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucu İzmir'de bir kısmı çöken çok katlı apartmanlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.
  • İzmir kent merkezi çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde büyük panik yaşandı.

ENKAZ ALTINDAN YARALI OLARAK ÇIKARTILDILAR

Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

  • Yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altından bir kadın çıkartıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinin 1593 Sokak'ta da deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı çıkarıldı.

Alsancak'ta deprem nedeniyle bina çöktü iddiası
OYNAT 00:29
Alsancak'ta deprem nedeniyle bina çöktü iddiası
Ege merkezli meydana gelen deprem sonrası sosyal medyada servis edilen görüntülerle İzmir'in Alsancak ilçesinde bir binanın çöktüğü iddiası ortaya atıldı.


İlk görüntüler...

DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.

AFAD uyardı: Hasarlı binalara girmeyin
GÜNDEM
AFAD uyardı: Hasarlı binalara girmeyin

DEPREM 15 SANİYE SÜRDÜ

Depremin 15 saniye sürdüğü belirtiliyor.

Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İzmir'de depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi çıkarıldı
OYNAT 00:42
İzmir'de depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi çıkarıldı
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altında kalan bir kişinin enkazdan kurtarılma anı kameraya böyle yansıdı.


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

  • İzmir'de meydana gelen deprem ile ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun

İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi
OYNAT 00:15
İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi
Ege ve Marmara Bölgesi'nde hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Korkutan deprem, İzmir, Balıkesir, Aydın ve İstanbul'da da hissedildi. Depremin büyüklüğünü AFAD 6,6 olarak duyurdu.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deperemin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı ilk açıklamada şu ifadelere yer verdi:

  • Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun.

İzmir'deki depremde binanın yıkılma anı anbean kameraya yansıdı
OYNAT 00:19
İzmir'deki depremde binanın yıkılma anı anbean kameraya yansıdı
Ege'de meydana gelen deprem sırasında İzmir'de çöken bir bina vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

İZMİR VALİSİNDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız'' diye konuştu.

İzmir Valisi Köşger: Can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok
GÜNDEM
İzmir Valisi Köşger: Can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok

İSTANBUL VALİSİ: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

İstanbul Vali'sinden son dakika açıklaması geldi. Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi:

  • AFAD verilerine göre; saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir’e geçmiş olsun."

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem ile ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir
GÜNDEM
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem ile ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir

ÇÖKEN BİNADA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Deprem sonrası Yunanistan'ın Sisam Adası'nda bir kilisede oluşan hasar...

SEFERİHİSAR'DA DEPREMİN ARDINDAN DENİZ TAŞTI

  • Ege merkezli meydana gelen deprem sonrası İzmir Seferihisar'da denizin taştığı iddia edildi. Bölgeden paylaşılan bir videoda sokakların sular altında kaldığı görülüyor.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından deniz taştı
OYNAT 00:22
İzmir'de meydana gelen depremin ardından deniz taştı
İzmir seferihisar'da meydana gelen depremden sonra deniz taştı.

İLETİŞİMİN KESİLMEMESİ İÇİN MESAJ UYARISI

  • Diğer yandan AFAD'dan yapılan açıklamada, iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesini önerdi.

Canlı yayında enkaz altından kurtarılan kişinin sevdikleriyle kavuşma anı
OYNAT 00:53
Canlı yayında enkaz altından kurtarılan kişinin sevdikleriyle kavuşma anı
İzmir'de TRT Haber'in canlı yayın yaptığı esnada enkazdan iki kişi canlı olarak kurtarıldı. Enkaz altından çıkan kişinin sevdikleriyle kavuşma anı objektiflere yansıdı.

HAVADAN TARAMA YAPILIYOR

  • AFAD'dan yapılan açıklamada "Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor." ifadeleri kullanıldı.

İzmir depremi sonrası Yunanistan'ın Samos adası sular altında kaldı
OYNAT 00:44
İzmir depremi sonrası Yunanistan'ın Samos adası sular altında kaldı
Ege merkezli deprem sonrası deniz seviyesinin yükselmesi ile Yunanistan'ın Samos adası da sular altında kaldı.

ERDOĞAN DEPREM BÖLGESİNDEN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, İzmir'de meydana gelen deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ayrıntılar geliyor...

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika... İzmir'de korkutan deprem: İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?
GÜNDEM
Son dakika... İzmir'de korkutan deprem: İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Balıkesir'de korkutan deprem
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Balıkesir'de korkutan deprem
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Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

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