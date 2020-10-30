Son dakika deprem haberleri: İzmir'de korkutan deprem: İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi Ege ve Marmara Bölgesi'nde hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil Balıkesir, Aydın, Manisa, Eskişehir, Bilecik, Uşak Çanakkale ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından 4,1, 4,2 ve 4,8 büyüklüklerinde artçı depremler meydana geldi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı. Diğer yandan AFAD'dan yapılan açıklamada, iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesini önerdi. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altından bir kadın çıkartıldı. Şu ana kadar enkaz altından 4 kişi çıkartıldı.

Haber Merkezi 30 Ekim 2020, 15:02 Son Güncelleme: 30 Ekim 2020, 16:41 AA DHA İHA Yeni Şafak