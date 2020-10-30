İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.
PEŞ PEŞE ARTÇI DEPREMLER
- Depremin ardından 4,1, 4,2 ve 4,8 büyüklüklerinde artçı depremler meydana geldi.
- İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sırasıyla şu depremler yaşandı:
Seferihisar – 4.7
Kuşadası Körfezi – 4.1Urla – 4.1
Seferihisar – 4.2Kuşadası – 4.1
Kuşadası – 4.8Yunanistan / Samos – 3.9
Kuşadası – 3.6Kuşadası – 3.5
Kuşadası Körfezi/ Menderes – 4.2Seferihisar – 3.5
Yunanistan/Samos – 3.9Kuşadası – 3.6
6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
- AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin 16,5 kilometre derinlikle meydana geldiği belirtildi.
Depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü.
- İzmir kent merkezi çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde büyük panik yaşandı.
ENKAZ ALTINDAN YARALI OLARAK ÇIKARTILDILAR
Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
- Yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altından bir kadın çıkartıldı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinin 1593 Sokak'ta da deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı çıkarıldı.
DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ
16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.
DEPREM 15 SANİYE SÜRDÜ
Depremin 15 saniye sürdüğü belirtiliyor.
Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA
- İzmir'de meydana gelen deprem ile ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik'' dedi.
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deperemin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı ilk açıklamada şu ifadelere yer verdi:
- Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun.
İZMİR VALİSİNDEN AÇIKLAMA
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız'' diye konuştu.
İSTANBUL VALİSİ: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ
İstanbul Vali'sinden son dakika açıklaması geldi. Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi:
- AFAD verilerine göre; saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir’e geçmiş olsun."
ÇÖKEN BİNADA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.
SEFERİHİSAR'DA DEPREMİN ARDINDAN DENİZ TAŞTI
- Ege merkezli meydana gelen deprem sonrası İzmir Seferihisar'da denizin taştığı iddia edildi. Bölgeden paylaşılan bir videoda sokakların sular altında kaldığı görülüyor.
İLETİŞİMİN KESİLMEMESİ İÇİN MESAJ UYARISI
- Diğer yandan AFAD'dan yapılan açıklamada, iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesini önerdi.
HAVADAN TARAMA YAPILIYOR
- AFAD'dan yapılan açıklamada "Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor." ifadeleri kullanıldı.
ERDOĞAN DEPREM BÖLGESİNDEN BİLGİ ALDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, İzmir'de meydana gelen deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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