İzmir düşmandan kurtuldu ama...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitinginde 100 bin kişiye hitap etti. İzmir'in bir asır önce düşmandan kurtulduğunu ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından yakasını kurtaramadığını ifade eden Erdoğan, şehrin hep yerinde saydığını dile getirdi. “Hükümet olarak İzmir'e verdiğimiz destekler, yereldeki umursamazlık ve beceriksizlik sebebiyle arzu ettiğimiz etkiyi göstermedi” diyen Erdoğan özetle şöyle konuştu:

İRADENİZİ AÇIK ARTTIRMAYA ÇIKARDILAR

"Sizleri Mecliste ve belediyelerde temsil etsin diye yetki verdiğiniz kişiler, soruyorum ne yaptı? Yüzlerine Atatürk maskesi takıp her dönem yan gelip yattılar. Yetmedi, İzmirlinin can düşmanı olarak gördüğü terör örgütleriyle gizli saklı anlaşmalar yaptılar. Yetmedi, kendi içlerinde çıkar kavgasına tutuştular. Hem de ne kavga. Hepsinin üstüne bir de 'çantada keklik' gördükleri iradenizi açık arttırmaya çıkardılar. Mayıs seçimlerinde yaşananları biliyorsunuz."

MECLİS'E TAŞIDIKLARI ŞİMDİ NEREDE?

"Her gün bir yenisi ortaya çıkan pazarlıklarla, Meclise taşıdıkları kişiler şimdi nerede? Bu seçimlerde sizlerin oyuyla seçileceklerin bir kısmının yarın nerede olacağını biliyor musunuz? Belediye müdürlüklerine kadar uzanan pazarlıklardan haberiniz var mı? CHP'nin sırtından belediyelere kimlerin taşınacağını biliyor musunuz? Sırf bize kaybettirsin diye ortaya sürdükleri kimi partilere ve adaylara ne verdiklerinden, ne vadettiklerinden haberdar mısınız? Böyle siyaset olur mu?"

ÖZGÜR EFENDİ MAZLUM’A DÖNDÜ

"CHP'nin başında güya bir genel başkan var ama varlığı, yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor. Özgür efendi Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Anlaşılan Bay Kemal'in ahı kurultayın üzerinden 4 ay geçmeden bunları tutmaya başladı."

KÜÇÜK ENİŞTE YARIM GÜN MESAİ YAPIYOR

"Tabii bir de İstanbul'dan kendini göstermek için sürekli azarlanıp duran, 'tutmayın küçük enişteyi' karakteri var. Kibirli bir eda ile atıp tutuyor. Ama herhangi bir icraatı vaki değil. Zaten yarım gün mesai yapıyor. Promosyon siyaseti belki bir yere kadar işe yarayabilir, fakat nihayetinde milletin irfanına çarpıp darmadağın olur. Türk siyasetinin, muhalefetin kifayetsizliği yüzünden geldiği şu içler acısı duruma bakar mısınız? Ülkemiz adına samimi olarak üzüntülüyüz."

İZMİR BUNA MI LAYIK?

"Muhalefet geçmişte de ülke ve millet düşmanlarıyla kol kola yürümekten geri durmadı. Bugün de terör örgütlerinin uzantılarıyla ‘kent uzlaşısı’ adı altında gizli saklı işler çevirmeyi sürdürüyor. Dün de eser ve hizmet namına bir hikayeleri yoktu, bugün de görülmüş değil. Şu İzmir'de tüm ilçeleri alalım, yaptıkları bir hizmet var mı? Şu körfezin çektiği nedir? Şu pisliğin halini görüyorsunuz. Yapılan bir şey var mı? İzmirli buna mahkum mu? İzmir gibi bir şehrimiz buna layık mı?"

KİMSENİN HAYAT BİÇİMİYLE DERDİMİZ YOK

"Korku siyasetiyle iradenize ipotek koymaya çalışanlar varsa emin olun tek dertleri sizin bu hassasiyetinizi istismar etmektir. İzmir'in kayıp yıllarını telafi etmek istiyoruz. Belediyecilik bizim işimiz. Onca yılın ardından kimsenin hayat biçimiyle derdimizin olmadığını herhalde kabul etmeyen kalmamıştır. Amacımızın insanımızın huzur, güven ve refah seviyesini yükseltmek olduğunu akıl ve vicdan sahibi herkes görmüştür. 31 Mart'ta kazananın İzmir olmasını diliyoruz."

Erdoğan, İzmir adayı Hamza Dağ ve ilçe belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.

İzmir'i CHP zihniyetine bırakmayacağız

Boş laflarının olmadığını, icraat ve projelerle konuştuklarını vurgulayan Erdoğan, bu anlayışla İzmir'e 21 yılda 449 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını kaydetti. Kentte 11 bin 687 yeni derslik inşa ettiklerini, şehirde 3’ü devlet olmak üzere 4 yeni üniversite kurduklarını, 26 bin 431 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binalarını hizmete açtıklarını belirten Erdoğan, “Peki, İzmir'in belediyesi acaba kaç tane yurt binası yaptı, hiç gördünüz mü, duydunuz mu?” diye sordu. Halkapınar, Alsancak ve Göztepe Gürsel Aksel stadyumları başta olmak üzere 115 spor tesisi inşa ettiklerini, şehre 4 bin 670 yataklı 47 hastanenin aralarında olduğu 129 sağlık tesisi kazandırdıklarını, TOKİ kanalıyla 21 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini anlatan Erdoğan, 618 km ilave bölünmüş yolla İzmir'in bölünmüş yol uzunluğunu 985 km’ye çıkardıklarını vurguladı. 3 organize tarım bölgesinin faaliyete geçmesiyle çoğu kadın 8 bin kişiye iş imkanı sağlanacağı bilgisini veren Erdoğan, 31 Mart'tan sonra bu hizmetlere yerel yönetimlerle işbirliği içinde çok daha fazlasını ilave edeceklerini söyledi: “Biz İzmir'i bu CHP zihniyetine bırakmayacağız. İzmir'in önündeki engelleri dağ gibi sağlam adayımız Hamza kardeşimle birlikte birer birer kaldıracağız. Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklarımız ile belediyelerimizin sizlere getireceği her yatırımın, her eserin, her hizmetin destekçisi olacağız.”







