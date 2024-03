İzmir düşmandan kurtuldu ama...

"Sizleri Mecliste ve belediyelerde temsil etsin diye yetki verdiğiniz kişiler, soruyorum ne yaptı? Yüzlerine Atatürk maskesi takıp her dönem yan gelip yattılar. Yetmedi, İzmirlinin can düşmanı olarak gördüğü terör örgütleriyle gizli saklı anlaşmalar yaptılar. Yetmedi, kendi içlerinde çıkar kavgasına tutuştular. Hem de ne kavga. Hepsinin üstüne bir de 'çantada keklik' gördükleri iradenizi açık arttırmaya çıkardılar. Mayıs seçimlerinde yaşananları biliyorsunuz."

"Her gün bir yenisi ortaya çıkan pazarlıklarla, Meclise taşıdıkları kişiler şimdi nerede? Bu seçimlerde sizlerin oyuyla seçileceklerin bir kısmının yarın nerede olacağını biliyor musunuz? Belediye müdürlüklerine kadar uzanan pazarlıklardan haberiniz var mı? CHP'nin sırtından belediyelere kimlerin taşınacağını biliyor musunuz? Sırf bize kaybettirsin diye ortaya sürdükleri kimi partilere ve adaylara ne verdiklerinden, ne vadettiklerinden haberdar mısınız? Böyle siyaset olur mu?"

"CHP'nin başında güya bir genel başkan var ama varlığı, yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor. Özgür efendi Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Anlaşılan Bay Kemal'in ahı kurultayın üzerinden 4 ay geçmeden bunları tutmaya başladı."

Boş laflarının olmadığını, icraat ve projelerle konuştuklarını vurgulayan Erdoğan, bu anlayışla İzmir'e 21 yılda 449 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını kaydetti. Kentte 11 bin 687 yeni derslik inşa ettiklerini, şehirde 3’ü devlet olmak üzere 4 yeni üniversite kurduklarını, 26 bin 431 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binalarını hizmete açtıklarını belirten Erdoğan, “Peki, İzmir'in belediyesi acaba kaç tane yurt binası yaptı, hiç gördünüz mü, duydunuz mu?” diye sordu. Halkapınar, Alsancak ve Göztepe Gürsel Aksel stadyumları başta olmak üzere 115 spor tesisi inşa ettiklerini, şehre 4 bin 670 yataklı 47 hastanenin aralarında olduğu 129 sağlık tesisi kazandırdıklarını, TOKİ kanalıyla 21 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini anlatan Erdoğan, 618 km ilave bölünmüş yolla İzmir'in bölünmüş yol uzunluğunu 985 km’ye çıkardıklarını vurguladı. 3 organize tarım bölgesinin faaliyete geçmesiyle çoğu kadın 8 bin kişiye iş imkanı sağlanacağı bilgisini veren Erdoğan, 31 Mart'tan sonra bu hizmetlere yerel yönetimlerle işbirliği içinde çok daha fazlasını ilave edeceklerini söyledi: “Biz İzmir'i bu CHP zihniyetine bırakmayacağız. İzmir'in önündeki engelleri dağ gibi sağlam adayımız Hamza kardeşimle birlikte birer birer kaldıracağız. Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklarımız ile belediyelerimizin sizlere getireceği her yatırımın, her eserin, her hizmetin destekçisi olacağız.”