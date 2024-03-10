Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'i CHP zihniyetine bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçim hazırlıkları kapsamında İzmir Gündoğdu Meydanı'nda halka hitap etti. '31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak' diyen Erdoğan'ı alanda 100 bin kişi karşıladı. Konuşmasında İzmir'i hizmetsizliğe mahkum eden CHP'ye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için "Eline mikrofon alan posta koyuyor her gelen tekme tokat dalıyor." diyerek İzmir'i CHP zihniyetine bırakmayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;





"İzmir'in yaralarını sarmaya az kaldı. 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak. Yetki verdiğiniz kişiler ne yaptı, yüzlerine Atatürk maskesi takıp yan gelip yattılar. Yetmedi gizli saklı anlaşmalar yaptılar. Yetmedi kendi içlerinde çıkar kavgaları yaptılar.





CHP'nin başında güya bir genel başkan var ama varlığı yokluğu belli değil. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor. Bu genel başkana gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor. Özgür efendi, Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Bay Kemal’in ahı tutmaya başladı demek. CHP'nin Genel Merkezi ve adaylarıyla kendini kaptırdığı promosyon siyaseti belki bir yere kadar işe yarayabilir fakat nihayetinde milletin irfanına çarpıp darmadağın olur. İçler acısı durumdalar. Türkiye'de son 21 yılda her şeyi değiştirerek büyük bir çağ atlattık. Şu İzmir'de yaptıkları bir hizmet var mı. Şu Körfez'in halini görüyorsunuz. İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp duran 'Tutmayın küçük enişteyi' karakteri var. Kibirli bir eda ile atıp tutuyor ama herhangi bir icraatı vaki değil. Zaten yarım gün mesai yapıyor."

'Alanda 100 bin kişi var'

İzmir mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılayan coşkulu kalabalığın 100 bin kişi olduğunu vurgulayarak 31 Mart akşamına dikkat çekti. Erdoğan konuşmalarını şöyle sürdürdü;

Gündoğdu Meydanı bugün bizi yine yanıltmadı. Emniyetten katılım sayısını istedim, 100 bin. Durmak yok, yola devam. 31 Mart pazar akşamı inşallah hep birlikte bu müjdeyi yaşayacağız. İzmir'in kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz. Belediyecilik zaten bizim işimiz. Başka bir niyetimiz olsa zaten ortaya çıkardı, milletim bizi buralarda bırakmazdı. Amacımız insanımızın huzur ve refah seviyesini yükseltmek olduğunu herkes anladı. Tüm kadrolarımızla, milletimizin hizmetkarı olarak yolumuza devam ediyoruz. Rotamızı Türkiye'nin Yüzüncü yılına kilitlenmiştik şimdi ise rotamızı Türkiye Yüzyılı'na çevirdik. Cumhurbaşkanıyla, kabinesiyle, meclisiyle Türkiye'mizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Aksi yönde bir duruşumuzu görürseniz hiç çekinmeden yüzümüze hakikatleri vurun. Bizde kibir olmaz, riyakarlık olmaz. Bizde sadece eser olur, hizmet olur, çalışmak olur. İzmir'in yatırım eksiklerini en kısa sürede tamamlayarak kayıp yıllarını telafi etmek istiyoruz. Belediyecilik zaten bizim işimiz. Hala korku siyaseti ile iradenize ipotek koymaya çalışanlar varsa emin olun terk dertleri sizin bu hassasiyetinizi istismar etmektir. Biz kendimize bu kadar güveniyoruz. 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ben sizlere inanıyor ve güveniyorum. Bugün ilk teravih kılıyor, ilk sahura kalkıyoruz. Ramazan-ı Şerifinizi şimdiden tebrik ediyorum.

İzmir'i CHP zihniyetine bırakmayacağız

31 Mart'ta milli irade bayramını kutlayacağımıza inanıyorum. Biz İzmir'i bu CHP zihniyetine bırakmayacağız. Gerekenleri merkezi yönetim olarak biz yapacağız. Gençlik ve sporda 26 bin 431 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binalarını hizmete açtık. Peki İzmir Belediyesi acaba kaç tane yurt binası yaptı? Hiç gördünüz mü? Ama yalan bol, laf ola beri gele. İzmir'de 94 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek olan 5 baraj daha inşa ediyoruz. Bitirdiğimiz sulama tesisleri ile 500 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerimize yıllık 3 milyar 750 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. Adnan Menderes Havalimanı'nı baştan aşağı yenileyerek yolcu sayısını 5 katına çıkardık. 20 yıl önce Adnan Menderes Havalimanı'nın halini düşünün, neydi? Biz geldik ne oldu. İzmir'in önündeki engelleri dağ gibi sağlam adayımız Hamza kardeşimle birlikte birer birer kaldıracağız.







