Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'i CHP zihniyetine bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçim hazırlıkları kapsamında İzmir Gündoğdu Meydanı'nda halka hitap etti. '31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak' diyen Erdoğan'ı alanda 100 bin kişi karşıladı. Konuşmasında İzmir'i hizmetsizliğe mahkum eden CHP'ye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için "Eline mikrofon alan posta koyuyor her gelen tekme tokat dalıyor." diyerek İzmir'i CHP zihniyetine bırakmayacaklarını söyledi.

CHP'nin başında güya bir genel başkan var ama varlığı yokluğu belli değil. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor. Bu genel başkana gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor. Özgür efendi, Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Bay Kemal’in ahı tutmaya başladı demek. CHP'nin Genel Merkezi ve adaylarıyla kendini kaptırdığı promosyon siyaseti belki bir yere kadar işe yarayabilir fakat nihayetinde milletin irfanına çarpıp darmadağın olur. İçler acısı durumdalar. Türkiye'de son 21 yılda her şeyi değiştirerek büyük bir çağ atlattık. Şu İzmir'de yaptıkları bir hizmet var mı. Şu Körfez'in halini görüyorsunuz. İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp duran 'Tutmayın küçük enişteyi' karakteri var. Kibirli bir eda ile atıp tutuyor ama herhangi bir icraatı vaki değil. Zaten yarım gün mesai yapıyor."