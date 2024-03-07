Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı havadan inceledi

AK Parti'nin Mersin mitingi için bölgeye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı havadan inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da partisinin mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde yapılan çalışmalara değinen Erdoğan, "Bugüne kadar teslim ettiğimiz 46 bin konut sayısını ay sonuna 75 bine çıkaracağız. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahibine teslim etmeyi planlıyoruz" dedi. 'Kazanmak için değil bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı' diyen Erdoğan, "Milletimizin zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğini biliyorum. Bunun adı siyasi şantajcılıktır" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Meydandaki 65 bin vatandaşa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadele ve ekonomi başta olmak üzere önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda başarıyla ilerlediğini belirten Erdoğan, "Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katil sürülerinin kökünü elbet kurutacağız. Batılı efendilerine güvenip topraklarımıza göz dikenlerden, bizi bölmeye çalışanlardan bunun hesabını misliyle soruyoruz ve soracağız." dedi.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki İsmi Bulduk'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi gündem oldu. İsmi Teyze'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu flamayı öptüğü anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde İsmi Bulduk, İncesu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mustafa İlmek'in seçim ofisi önünde bulunan parti flamasındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını önce sevdi, daha sonra öptü. Bulduk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını görüp öptüm. O benim oğlum, onu çok seviyorum. O benim ciğerim." ifadelerini kullandı.