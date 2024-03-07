Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı havadan inceledi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki İsmi Bulduk'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi gündem oldu. İsmi Teyze'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu flamayı öptüğü anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde İsmi Bulduk, İncesu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mustafa İlmek'in seçim ofisi önünde bulunan parti flamasındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını önce sevdi, daha sonra öptü. Bulduk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını görüp öptüm. O benim oğlum, onu çok seviyorum. O benim ciğerim." ifadelerini kullandı.