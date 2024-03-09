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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da: Proje ve yatırımda rakibimiz yok

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Şanlıurfa mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz projede yatırımda bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyoruz. Bu özgüvenimizin gerisinde 21 yılı aşan müktesebatımız bulunuyor'' ifadelerini kullandı. Urfaray proje hazırlığının bittiğini belirten Erdoğan, ''Şanlıurfa'da yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmak için pek çok hazırlığımız var'' dedi.

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
15:37 - 9/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:18 - 9/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne Şanlıurfa'da devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingde konuştu. 70 bin katılımcıya hitap eden Erdoğan, ''Sevgili Şanlıurfalılar, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biz Şanlıurfa'yı iyi biliriz, Şanlıurfa da bizi iyi bilir. Alimleriyle, şairleriyle adeta kutup yıldızları yetiştiren Şanlıurfa'mız maşallah bugün yine bir başka güzel. Milli iradenin arkasından dolanmak isteyenlere geçit vermeyeceğinize inanıyorum'' açıklamasında bulundu.


Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti;

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz projede yatırımda bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyoruz. Bu özgüvenimizin gerisinde 21 yılı aşan müktesebatımız bulunuyor. Bu kardeşiniz Türkiye'nin cumhurbaşkanı. Yerel yönetimi de Cumhur İttifakı'na verirseniz Şanlıurfa'yı yatırımlarla daha da farklı hale getireceğiz.


Milletimiz uzun yıllar kendini toparlayamadı, tekrar aya kalkamadı. Şimdi aynı zihniyeti yeniden hortlatmaya çalışanları görüyoruz.


Sağlıkta 500 yataklı toplamda 1970 yataklı 17 hastanenin aralarında olduğu 125 sağlık tesisini tamamlayarak hizmete açtık.


"Alanda 70 bin kişi var"


Dedim ki emniyetten rakamı alın, alanda ne kadar kişi var. Rakamı aldım. Alanda şu anda, verilen rakam 70 bin. Zaten Şanlıurfa'ya da bu yakışır. Dimdik ayaktayız. Meydanlara ve medyada esip gürleyenlerin, milletimize verdikleri sözleri yapmayacakları belli. Çünkü geçmişte hep öyle oldu. 2019 seçimlerinde de yaşadık. Meydanlarda çok söz verdiler, hiçbirini yerine getirmediler. Siyasette aslolan sözünü yerine getirmektir.


Vatandaşımızın her derdi bizim derdimizdir. Her kesimden insanımızın sıkıntısını çözecek kararlılığa biz sahibiz. Gençler, 7 Nisan'a hazır mısınız? 7 Nisan'da ne yapıyoruz. Fenerbahçe-Galatasaray maçını Şanlıurfa'ya aldık. Şanlıurfa'ya bu yakışırdı, şanına yakışır.


Şimdiden 31 Mart'a hazır mıyız? Gümbür gümbür çalışıyor muyuz? Ben size inanıyorum, siz de bana inanıyorsunuz. 31 Mart akşamı Şanlıurfa'yı Ankara'dan ayrıca takip edeceğim.


"Kimse gölgemizde dolaşıp bize seçim kaybettiremez"


Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz. Rabbim hepsini ıslah etsin.


Şanlıurfa'nın hizmete, yatırıma ihtiyacı var.


Biz Urfa'ya Urfalılara güveniyoruz. Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz derken yalan yanlış ifadelerle siyaset cambazlığı peşinde koşmuyoruz. Şanlıurfa'ya son 21 yılda 330 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Yine yapacağız. AK Parti'ye bu yakışır. Yaptığımız yatırımlarla üniversitemizi büyüttük.


Göbeklitepe 5 yılda, 2,5 milyon ziyaretçi ağırladı. Bölgemizdeki çalışmaları daha iyi koordine etmek için Şanlıurfa Alan Yönetimi Başkanlığını kuruyoruz.


15 bin 690 konutu teslim ettik. 5374 konutun yapımına devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bakanlığımız ve belediyelerimizle kentsel dönüşümü yeni bir safhaya çıkartacağız.


Kahta, Narince, Siverek yolu, Şanlıurfa-Suruç yolu, Suruç Çevreyolu inşaatlarına devam ediyoruz. Gaziantep-Şanlıurfa hızlı demiryolu hattı ihale aşamasına geldi. Urfaray'ın projesi bitti, yatırım için çalışmalara başladık. Şanlıurfa son 21 yılda 5 baraj, 41 sulama tesisi, 34 arazi toplulaştırma projesi ve 1 hidroelektrik santrali kazandırdık. Şanlıurfa'mıza sakın ha yazık etmeyelim. Siverek ve Birecik'te içme suyu projeleri tamamlanmak üzere.


Çiftçilerimize 117 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. 12 ilçemize doğal gaz arzını sağladık. Şanlıurafa'da yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmak için pek çok hazırlığımız var.


Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını sizlere emanet ediyorum. Size güveniyorum.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'den barış vurgusu: Rusya'nın da dahil olduğu bir zirveye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'den barış vurgusu: Rusya'nın da dahil olduğu bir zirveye hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski, Dolmabahçe'de bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı belirtilmişti. Görüşme sonrası ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski basın açıklamasında bulundu. Konuşmasında bölgede barışı sağlamak adına Türkiye'nin hazır olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız." dedi. Volodimir Zelenski ise çabaları için Türkiye'ye teşekkür ederek iş birliğine değindi. İkili görüşmede iş birliğine epey zaman ayrıldığını belirten Zelenski, "Anlaşmalar imzaladık. Ortak silah ve mühimmat üreteceğiz." dedi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Şanlıurfa
#AK Parti
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