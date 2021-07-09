Gündem İzmirde orman yangını 11 saat sonra kontrol altına alındı
İZMİR

İzmir'de orman yangını: 11 saat sonra kontrol altına alındı

İzmir’in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 11 saati aşkın çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Haber Merkezi AA
İzmir Foçada orman yangını: 11 saat sonra kontrol altına alındı
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktığı bilgisi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 1 amfibi uçak, 23 arazöz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Yaklaşık 11 saatte kontrol atına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Bozcaada'da orman yangını
OYNAT 00:26
Bozcaada'da orman yangını
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Pavli Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 15.00'de yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangına 3 helikopter havadan müdahale ederken, orman ve belediye ekipleri de karadan söndürme çalışmaları yapıyor.


Abone Ol Google News
İşte aşının gücü

İşte aşının gücü

Koronavirüs aşısı ​ABD'de 280 bine yakın olası ölümü engelledi.
11 saat sonrakontrol altına alındı

11 saat sonra
kontrol altına alındı

​Yangına altı helikopter ve bir uçak da müdahale etti.
Erzurumda acı olay

Erzurum'da acı olay

​Emeklilik dilekçesini verdi, son iş gününde hayatını kaybetti.
Eve sipariş aşı

Eve sipariş aşı

​Türkiye aşılamada işi sıkı tutuyor.
Hayvanlar artık<br>can sayılacak

Hayvanlar artık
can sayılacak

​Hayvanları Koruma Kanunu TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.
Muhalefete açık<br>çek vermişler

Muhalefete açık
çek vermişler

Erdoğan muhalefetin kin ve nefret kokan üslubuna işaret etti.

18 milyon<br>diken üstünde

18 milyon
diken üstünde

​Akbank müşterileri bilgilerinin çalınmış olmasından endişe ediyor.

İşte CHP'nin<br>kadın hakları

İşte CHP'nin
kadın hakları

​Belediye başkanının yakın ekibi döverek hastanelik etti.
Paralı askerler öldürmüş

Paralı askerler öldürmüş

​Dört suikastçı ölü ele geçirildi.
Marmara'daki <br>balıklar yenilebilir mi?

Marmara'daki
balıklar yenilebilir mi?

​Bakanı Pakdemirli, merak edilen soruya cevap verdi.

​Eşe karşı işlenen suçlarda kapsam genişledi.

Bakanlık vaka ve ölü sayısını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.