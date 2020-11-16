İzmir haberleri: İzmir depreminde yaralananların tedavisi bitti mi? İzmir depreminde yaralandığı için hastanede tedavi görenlerin sayısı azalıyor İzmir'deki depremde yaralanan 1033 vatandaşın 1024'ü taburcu edildi, 3'ü yoğun bakımda olmak üzere 9 vatandaşın tedavisi devam ediyor. Kentin birçok yerinde geçici konaklama merkezlerinin kurulmasının yanı sıra Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yurtları'nda 273, özel yurtlarda 16 olmak üzere 289 afetzede geçici konaklama tesislerinde kalıyor.

Haber Merkezi 16 Kasım 2020, 20:19 Son Güncelleme: 16 Kasım 2020, 20:57 AA