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Gündem İzmir depreminde yaralandığı için hastanede tedavi görenlerin sayısı azalıyor
İZMİR

İzmir haberleri: İzmir depreminde yaralananların tedavisi bitti mi?

İzmir depreminde yaralandığı için hastanede tedavi görenlerin sayısı azalıyor

İzmir'deki depremde yaralanan 1033 vatandaşın 1024'ü taburcu edildi, 3'ü yoğun bakımda olmak üzere 9 vatandaşın tedavisi devam ediyor. Kentin birçok yerinde geçici konaklama merkezlerinin kurulmasının yanı sıra Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yurtları'nda 273, özel yurtlarda 16 olmak üzere 289 afetzede geçici konaklama tesislerinde kalıyor.

Haber Merkezi AA
Kentin birçok yerinde geçici konaklama merkezlerinin kurulmasının yanı sıra Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yurtları'nda 273, özel yurtlarda 16 olmak üzere 289 afetzede geçici konaklama tesislerinde kalıyor.
Kentin birçok yerinde geçici konaklama merkezlerinin kurulmasının yanı sıra Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yurtları'nda 273, özel yurtlarda 16 olmak üzere 289 afetzede geçici konaklama tesislerinde kalıyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Ekim saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 48 olmak üzere, toplam 3 bin 852 artçı sarsıntı yaşandı.

İzmir için büyük deprem uyarısı: Faylara göre plan yapılmalı
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İzmir için büyük deprem uyarısı: Faylara göre plan yapılmalı

Afetzedeler için geçici konaklama merkezleri

  • İzmir'de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlandı, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle sürüyor. Kentin birçok yerinde geçici konaklama merkezlerinin kurulmasının yanı sıra Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yurtları'nda 273, özel yurtlarda 16 olmak üzere 289 afetzede geçici konaklama tesislerinde kalıyor.

İzmir'de 13 günde 3 bin 587 artçı deprem meydana geldi
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İzmir'de 13 günde 3 bin 587 artçı deprem meydana geldi

Tedavisi devam eden kaç vatandaş kaldı?

  • Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre 116 vatandaş hayatını kaybetti, yaralanan 1033 vatandaşın 1024'ü taburcu edildi, 3'ü yoğun bakım olmak üzere 9 vatandaşın tedavisi devam ediyor.
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