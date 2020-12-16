Tonlarca mandalinaya sağanak vurunca tüketilemez hale geldi: Mantar hastalığı çıktı

İzmir’de 4 gün süren sağanak yağış, Seferihisar ilçesinde bulunan mandalina bahçelerini de olumsuz etkilendi. Yağışlardan dolayı mandalina bahçeleri sular altında kalırken,
mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmur mantar hastalığını beraberinde getirdi. 4 gün boyunca sular altında kalan mandalina bahçelerindeki mahsulün üstünde siyah lekeler (mantar hastalığı) oluşarak, tüketilemeyecek hale geldi.
HAYAT
Her sofrada mandalina
Yağmurlardan sonra mandalinalarımızı telef olmuş şekilde bulduk
Yaşanan olumsuz şartlardan ötürü hasadı aksayan mandalinalar hakkında Seferihisar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (SEFEKO) Başkanı Ahmet Sayarer açıklamalarda bulundu.
Zor durumda kalan üreticileri yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.
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İzmir'den tüm Türkiye'ye yayılan Satsuma cinsi mandalinaların yurt dışı pazardan da yoğun talep gördüğünü anlatan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, günde en az 5 mandalina tüketilmesini önerdi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde üretilen Satsuma cinsi mandalinaları dünyaya pazarlayan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, aroması ve lezzetiyle sıklıkla tercih edilen mandalinanın sağlık deposu olduğunu belirtti.
Pandemi döneminde tüm dünyanın Türk mandalinasına hücum ettiğini anlatan Uçak, 2020 yılında bir aylık dönemde yüzde 12'lik artışla 110 milyon dolar döviz geliri elde edildiğini kaydetti.
Mandalinada 2020 yılı için 400 milyon dolar ihracat hedeflendiğini belirten Uçak, Çekirdeksiz İzmir mandalinası kalitesi, aroması ve lezzetiyle mükemmel bir üründür. İzmir'in mandalinası kıymetlidir, yurt içinde ve yurt dışında tutulan bir mandalina cinsidir. Herkese öneriyorum. Covid döneminde de C vitamini olarak bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için günde en az 5 tane mandalina tüketmeliyiz dedi.
Başta Rusya olmak üzere Irak, İran ve Suriye'nin ciddi anlamda Satsuma mandalinası talep ettiğini kaydeden Uçak, Doğu blokları ile Avrupa ülkelerine ciddi anlamda satış yaptıklarını belirtti.
Geçen yıla göre ihracatta ciddi artışlar olduğunu söyleyen Uçak, İhracatta yüzde 12'lik bir artış var. Sadece Ege Bölgesi'nde ise yüzde 50 arttı. Türk üreticileri ve ihracatçıları bu durumdan memnun. Emeklerinin karşılığını alıyorlar. Sabahın erken saatlerinde bahçelerde hasat telaşı başlıyor. İşletmelerde, paketleme tesislerinde ise hummalı bir çalışma var. Kaliteyi önemsiyor ve müşterilere en kalitelisini sunmaya çalışıyoruz. Hedef 400 milyon dolarlık ihracat yapmak. İnşallah o rakamı tuttururuz. Şu ana kadar 110 milyon dolarlık bir ihracat yapıldı. Bundan sonra da hedefi bulmayı umuyoruz diye konuştu.
Satsuma mandalinasının Türkiye'nin birçok yerinde üretildiğini anlatan Başkan Uçak, Mersin ve Adana gibi illerin yanı sıra İzmir'de yetiştirilen çekirdeksiz Satsuma mandalinasının çok tercih edildiğini söyledi.
Uçak, Yiyenin bir daha yiyesi geliyor. Diğer illerdeki turunçgillerin tamamı dış piyasaya sunulurken İzmir'deki mandalinanın yüzde 60'ını iç piyasada tüketiyoruz. Kalanı ihraç ediliyor dedi.
'Her gün 5 mandalina tüketin'
'Her gün 5 mandalina tüketin'
'Her gün 5 mandalina tüketin'
'Her gün 5 mandalina tüketin'
'Her gün 5 mandalina tüketin'
Satsuma cinsi mandalinaya yoğun talep: "Her gün 5 mandalina tüketin"
Bağışıklığı artırıcı etkisiyle bilinen, C vitamini deposu mandalina, pandemi döneminde sıklıkla tüketiliyor.
Mandalinaların ağaçta kaldığını ve piyasa değerini kaybettiğini ifade eden Seferihisar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (SEFEKO) Başkanı Ahmet Sayarer, "Günlerdir yoğun bir şekilde yağan yağmurlardan sonra mandalinalarımızı telef olmuş şekilde bulduk. Mandalinalar tüketilemeyecek duruma geldi. Bahçelerimiz devlet destekli sigorta şirketi tarafından sigortalı olmasına rağmen şirket bu olayın kapsam dışı olduğunu söylüyor. Kooperatifimizin yaklaşık bin ton malı ziyan oldu. 10 yıl öncede aynı şekilde bu afeti yaşadık. O zaman da zarar karşılanmamıştı" diye konuştu.
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Lezzeti ile sofraların baş tacı olan ve yağmurların başlamasıyla birlikte sayıları da artan mantar, hem tezgahlarda, hem de mutfaklardaki yerini aldı. Uzmanlar, meraklılarının ormanların derinliklerinde toplayarak tükettiği mantarların sağlıksız olduğu, kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurgulandı. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mine Pakkaner, pazar tezgahlarındaki kültür mantarlarından hiçbirisinin zehirli olmadığını, bunların da üreticiler tarafından salatalık, domates, patlıcan gibi yetiştirildiğini belirterek, kültür mantarlarının tüketici tarafından her dönemde, her mevsimde güvenli şekilde tüketebileceğini kaydetti.
Zehirleyen mantarların doğadan toplandığını ifade eden Mine Pakkaner, Sonbaharda yağışların başlamasıyla birlikte, doğadan toplanan mantarları pazarlarda görmeye başladık. Hatta bazı şehirler arası yollarda, yol kenarlarında da satıldığını görebiliriz. Bunların doğrudan doğruya garantili, yüzde yüz yenilebilenlerinden Çıntar mantarı var. Bu mantar tüketilebilir dedi.
Halk arasında 'Şirinbaba mantarı' olarak bilinen kırmızı renkli, üzerinde süsleri ve benekleri olan mantarların zehirli olduğunu, bunların tüketilmemesi gerektiğini açıklayan Pakkaner, yine beyaz şapkalı kültür mantarına çok benzeyen zehirli mantarların olduğunu, bunlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
'TOPLADIĞINIZ İKİ MANTARDAN BİRİ ZEHİRLEYEBİLİR' Halk arasında bazı şehir efsanelerinin dolaştığını ifade eden Mine Pakkaner, sözlerini şöyle sürdürdü: Toplanan mantarı evde 10 dakika kaynatır, sonra suyunu dökerseniz zehirlemez', ya da, 'Metal kaşıkla karıştırırsanız zehirlemez' gibi doğru bilinen yanlışlar var. Bunların hepsi şehir efsanesi. Böyle bir şey yok. Rus ruleti gibi düşünün. Rus ruletinde bile 6 kurşundan bir tanesi size gelebilir, ama topladığınız iki mantardan biri zehirli olabilir. Çok uzman olmak gerekiyor. Mantar zehirlenmelerinin geri dönüşü de yok. Ağır karaciğer ve böbrek tahribatına neden olabilir. Organ nakli yapılsa bile geri dönülemeyenler var...
Aslında mantar son derece kıymetli bir ürün. İçerisinde protein oranı da yüksek. Özellikle istiridye mantarı, kestane mantarı, şapkalı beyaz mantar hem mineral, hem de vitamin yönünden zengin. Gelişmiş ülkelerde kişi başı 6 kilogram tüketilirken, bizim ülkemizde yarım kilogram tüketiliyor. Daha fazla tanıtılması lazım ama bilmediğiniz mantara kesinlikle yanaşmayın. Kurtuluşu olmayan bir zehirlenme. Ayırt etmek çok güç. 'Bunu ben kokladım, komşum dedi ki her sene buradan topluyor' gibi şeyler yanlış. Şunu unutmayalım, zehirlenerek gelenlerin çoğu kırsaldan zaten. Dolaysıyla böyle bir güven, güvence yok.
'KÜLTÜR MANTARI TÜKETİN' Bir insan hayatının, doğadan toplanıp yenilen bir mantardan daha kıymetli olduğunu ifade eden Pakkaner, kültür mantarı tüketilmesi gerektiğini, garanti olmaması halinde doğadan toplananların yenilmemesini istedi.
Tüketicilerden Münevver Kuşcan, Mantarı çok seviyorum ve kültür mantarı alıyorum. Bu mantarı aldığım için genelde zehirli olup olmadığı konusunda pek endişelenmiyorum, ama alırken seçici davranıyorum dedi. Yine vatandaşlardan Ayşe Torun da, kültür mantarı tükettiğini, diğer mantarlara güvenmediğini belirtti. Pazarcı esnafı Turan Yavuz ise Tezgahta çeşit çeşit kültür mantarı var. Bunların hepsini güvenli şekilde tüketmek mümkün. Dışardan toplanan mantarlar tehlikeli, onları gözü kapalı tüketmek sağlık açısından riskli. Ben kendimi seviyorum ve böyle mantarlar yemiyorum. Bazı müşteriler, 'Zehirlenir miyiz?' diye çok soruyor. Ne mantarı olduğunu soruyorlar. Açıklama yaptıktan sonra alıyorlar dedi.
Mantarın kilogram fiyatı, türüne göre değişiyor. Kültür mantarları, 10 TL ile 15 TL arasında satılıyor.
Uzmanlar doğadaki mantarlar için uyarıyor: Rus ruletinden daha riskli
Uzmanlar, doğadan tecrübesiz kişilerce toplanan mantarların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini söyledi. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mine Pakkaner, doğadan toplanan mantarların zehirli olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Rus ruletinde bile 6 taneden bir tanesi size gelebilir. Fakat topladığınız iki mantardan biri zehirli. Zehir olan ile olmayan mantarı ayırt edebilmek için uzman olmak gerekiyor. Mantar zehirlenmelerinin geri dönüşü de yok. Ağır karaciğer ve böbrek tahribatına neden olabilir" dedi.