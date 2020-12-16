Tonlarca mandalinaya sağanak vurunca tüketilemez hale geldi: Mantar hastalığı çıktı

'TOPLADIĞINIZ İKİ MANTARDAN BİRİ ZEHİRLEYEBİLİR' Halk arasında bazı şehir efsanelerinin dolaştığını ifade eden Mine Pakkaner, sözlerini şöyle sürdürdü: Toplanan mantarı evde 10 dakika kaynatır, sonra suyunu dökerseniz zehirlemez', ya da, 'Metal kaşıkla karıştırırsanız zehirlemez' gibi doğru bilinen yanlışlar var. Bunların hepsi şehir efsanesi. Böyle bir şey yok. Rus ruleti gibi düşünün. Rus ruletinde bile 6 kurşundan bir tanesi size gelebilir, ama topladığınız iki mantardan biri zehirli olabilir. Çok uzman olmak gerekiyor. Mantar zehirlenmelerinin geri dönüşü de yok. Ağır karaciğer ve böbrek tahribatına neden olabilir. Organ nakli yapılsa bile geri dönülemeyenler var...