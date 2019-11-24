Her sofrada mandalina

Mandalina Doğu Asya’dan dünyaya yayılan bir güzel meyve. Çin tıbbında ve mutfağında mideyi sakinleştiren, hazmı kolaylaştıran bir acı baharat olarak bilinip kullanılıyor. Mandalinanın kabukları ince ince doğranıp güneşte kurutuluyor ve o şekerli tadı buruklaşıyor.

Aslında mandalinanın da, portakalın da kabuğu bolca yağ asidi ve yağda eriyen vitaminleri içerirler. Özellikle A vitamininin deri ve mukozadaki yaraların onarımında faydalı olduğunu söylemeden geçemeyeceğim.

BASİT VE LEZZETLİ TARİFLER

Bizim daha çok faydalandığımız meyvesi ise bolca su, şeker, C vitamini ve B grubu vitaminleri içeriyor. Portakala göre daha tatlı ve daha kolay soyulur olduğundan tazesini tüketir, ondan yemekler, tatlılar yapmayız. Bugün mandalinalı bir Asya salatasıyla beraber, basitçe yapılabilir iki tarif vermek istiyorum. Hani bir acil durumda, elimizin altında tarifler bulunsun diye. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

MANDALİNA PASTASI

Mandalina pastası



MALZEMELER

Hamur için:

3 su bardağı süt

3 yumurta

4, 5 su bardağı un

Bir çay bardağı sıvıyağ

Bir çay bardağı şeker

Bir paket kabartma tozu

Bir paket vanilya

Bir fiske tuz

Sos için :

Bir kg mandalina

Bir yemek kaşığı nişasta

Bir çay bardağı şeker

Bir su bardağı ceviz

Islatmak için:

Bir çay bardağı süt

Bir yemek kaşığı şeker

YAPILIŞI

Hamuru yapmak için süt, yumurta ve şekeri çırpalım. Bir fiske tuz ve sıvıyağı ilave edelim. Vanilya, kabartma tozu ve unu iyice karışması için birlikte eleyelim, hamura ilave edelim. 15 dakika dinlendirelim. Kızdırılmış tavayı çok az yağlayalım. Bir parmak kalınlığında pankekler pişirelim. Ayrı bir yerde mandalinaları sıkalım. Şeker ve nişastayı ilave edip reçel kıvamına gelene kadar kaynatalım. Çay bardağı miktarında sütü ısıtıp şekerle karıştıralım. Pankekleri şekerli sütle ıslatalım. Üzerine mandalina sosunu sürüp dövülmüş ceviz serpelim. Bu şekilde 3 kat yapalım. En üste tekrar mandalina sosu sürüp buzdolabında yarım saat dinlendirelim. Afiyet olsun.

MANDALINALI KEK

MALZEMELER

Bir su bardağı şeker

3 adet yumurta

Yarım su bardağı sıvı yağ

Bir su bardağı süt

Bir su bardağı mandalina suyu

Bir limon kabuğu

Bir paket kabartma tozu

3 su bardağı un

Bir çay kaşığı tereyağı

Bir fincan un

Mandalina karamel için:

Bir çay bardağı şeker

Bir mandalina

YAPILIŞI

Ön hazırlık olarak, un ve kabartma tozunu birlikte eleyip karıştıralım. Limon kabuğunu rendeleyelim ve una ilave edelim. Mandalinaları halka halka dilimleyelim. Bir tavada şekeri başka hiç bir şey koymadan eritip, mandalinaları bu şekere bulayalım. Tavadan alır almaz toz şekere batırıp şekerin yapışmasını sağlayalım.Yumurtaları şekerle birlikte koyulaşana kadar çırpalım. Sıvıyağ ve sütü karıştıralım. Çırpılmış şekerli yumurtaya sıvıyağ, süt ve mandalina suyunu ekleyelim. Un, limon kabuğu rendesi ve kabartma tozunu ekleyelim, yavaşça karıştıralım. Kalıbı tereyağı ile yağlayalım, unu serpelim. Kalıbı ters çevirip fazla unu silkeleyelim. Karamel mandalinayı hafifçe unlayıp kalıbın dibine yerleştirelim. Hamuru kalıba döküp 180 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirelim. Afiyet olsun.

ASYA SALATASI