Her sofrada mandalina

Mandalina Doğu Asya’dan dünyaya yayılan bir güzel meyve. Çin tıbbında ve mutfağında mideyi sakinleştiren, hazmı kolaylaştıran bir acı baharat olarak bilinip kullanılıyor. Mandalinanın kabukları ince ince doğranıp güneşte kurutuluyor ve o şekerli tadı buruklaşıyor.
Aslında mandalinanın da, portakalın da kabuğu bolca yağ asidi ve yağda eriyen vitaminleri içerirler. Özellikle A vitamininin deri ve mukozadaki yaraların onarımında faydalı olduğunu söylemeden geçemeyeceğim.
BASİT VE LEZZETLİ TARİFLER
Bizim daha çok faydalandığımız meyvesi ise bolca su, şeker, C vitamini ve B grubu vitaminleri içeriyor. Portakala göre daha tatlı ve daha kolay soyulur olduğundan tazesini tüketir, ondan yemekler, tatlılar yapmayız. Bugün mandalinalı bir Asya salatasıyla beraber, basitçe yapılabilir iki tarif vermek istiyorum. Hani bir acil durumda, elimizin altında tarifler bulunsun diye. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.
MANDALİNA PASTASI
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- MALZEMELER
- Hamur için:
- 3 su bardağı süt
- 3 yumurta
- 4, 5 su bardağı un
- Bir çay bardağı sıvıyağ
- Bir çay bardağı şeker
- Bir paket kabartma tozu
- Bir paket vanilya
- Bir fiske tuz
- Sos için :
- Bir kg mandalina
- Bir yemek kaşığı nişasta
- Bir çay bardağı şeker
- Bir su bardağı ceviz
- Islatmak için:
- Bir çay bardağı süt
- Bir yemek kaşığı şeker
- YAPILIŞI
- Hamuru yapmak için süt, yumurta ve şekeri çırpalım. Bir fiske tuz ve sıvıyağı ilave edelim. Vanilya, kabartma tozu ve unu iyice karışması için birlikte eleyelim, hamura ilave edelim. 15 dakika dinlendirelim. Kızdırılmış tavayı çok az yağlayalım. Bir parmak kalınlığında pankekler pişirelim. Ayrı bir yerde mandalinaları sıkalım. Şeker ve nişastayı ilave edip reçel kıvamına gelene kadar kaynatalım. Çay bardağı miktarında sütü ısıtıp şekerle karıştıralım. Pankekleri şekerli sütle ıslatalım. Üzerine mandalina sosunu sürüp dövülmüş ceviz serpelim. Bu şekilde 3 kat yapalım. En üste tekrar mandalina sosu sürüp buzdolabında yarım saat dinlendirelim. Afiyet olsun.
MANDALINALI KEK
- MALZEMELER
- Bir su bardağı şeker
- 3 adet yumurta
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- Bir su bardağı süt
- Bir su bardağı mandalina suyu
- Bir limon kabuğu
- Bir paket kabartma tozu
- 3 su bardağı un
- Bir çay kaşığı tereyağı
- Bir fincan un
- Mandalina karamel için:
- Bir çay bardağı şeker
- Bir mandalina
- YAPILIŞI
- Ön hazırlık olarak, un ve kabartma tozunu birlikte eleyip karıştıralım. Limon kabuğunu rendeleyelim ve una ilave edelim. Mandalinaları halka halka dilimleyelim. Bir tavada şekeri başka hiç bir şey koymadan eritip, mandalinaları bu şekere bulayalım. Tavadan alır almaz toz şekere batırıp şekerin yapışmasını sağlayalım.Yumurtaları şekerle birlikte koyulaşana kadar çırpalım. Sıvıyağ ve sütü karıştıralım. Çırpılmış şekerli yumurtaya sıvıyağ, süt ve mandalina suyunu ekleyelim. Un, limon kabuğu rendesi ve kabartma tozunu ekleyelim, yavaşça karıştıralım. Kalıbı tereyağı ile yağlayalım, unu serpelim. Kalıbı ters çevirip fazla unu silkeleyelim. Karamel mandalinayı hafifçe unlayıp kalıbın dibine yerleştirelim. Hamuru kalıba döküp 180 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirelim. Afiyet olsun.
ASYA SALATASI
- MALZEMELER
- Bir paket tel şehriye
- Bir fincan pirinç sirkesi
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- 2 çay kaşığı susam yağı
- Bir çay kaşığı şeker
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 2 diş sarımsak
- Bir fincan mandalina suyu
- Bir fiske toz zencefil
- Bir fiske karabiberl
- Bir yemek kaşığı kızarmış susam
- 2 tavuk göğsü
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 mandalina
- Yarım portakal
- 100 gram bebek ıspanak
- Yarım su bardağı badem
- Yarım su bardağı doğranmış kişniş
- YAPILIŞI
- Tel şehriyeyi diri bir şekilde 3 dakika haşlayalım. Süzüp soğuk sudan geçirelim. Tavuğu az tereyağında kızartalım. Bebek ıspanakları doğrayalım. Mandalinaları dilimleyelim. Portakalı dilimleyelim. Taze kişnişi doğrayalım. Tavukları zencefil,toz şeker, karabiber,dövülmüş sarımsak, susam yağı ve soya sosundan bir karışımın içinde, aromayı alması için 15 dakika bekletelim. Tavuk, ıspanak, kişniş, mandalina, portakal ve tel şehriyeyi karıştıralım. Pirinç sirkesi ve zeytinyağını ilave edelim. Susam ve bademi ekleyip servise alalım. Afiyet olsun