Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 222 düzensiz göçmen yakalandı

Dünya

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini Mc Donald’s’ın kapısına kelepçeledi

Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Rusya’da birçok küresel markalar kapatılırken ünlü Rus Ressam Nikas Safronov’un oğlu Luka Zatravkin, bu durumu protesto etmek için kendisini ABD merkezli gıda şirketi Mc Donald’s firmasının başkent Moskova’da yer alan bir şubesinin kapılarına kelepçeledi.