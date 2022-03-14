Gündem Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 222 düzensiz göçmen yakalandı
İZMİR

Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 222 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 222 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

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Haber Merkezi AA
İzmir haberleri: Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 222 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de Yasa dışı geçiş hazırlığındaki düzensiz göçmenler yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Mart'ta Zeytinler Mahallesi'nde seyir halindeki kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.

Kamyonette 73 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla araçtaki E.A. ve F.D. gözaltına alındı.

  • Ekipler, 12 Mart'ta da Zeytinler Mahallesi'ndeki Kokar Koyu mevkisinde 76'sı Afganistan, 39'u Irak, 8'i İran, 8'i Mısır, 3'ü Yemen ve 15'i Suriye uyruklu 149 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Van’da 78 düzensiz göçmen yakalandı
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Van’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Gruplar halinde Türkiye'ye girerken yakalandılar
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Kars’a düzensiz göçmenlerin giriş yapacağı bilgisini alan polis, Kümbetli köyü ve Paşaçayırı Mahallesi girişinde beklemeye başladı.<br>
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Soğuk havada günlerce süren yolculuğun ardından kette giren 15 düzensiz göçmen, polis ekiplerince takibe alındı.
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Polis ekiplerince uzaktan takip edilen göçmenler, 2’şer ve 3’erli gruplar halinde aralarında mesafe bırakarak kente girmeye başladı.
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Polis ekiplerince kent girişinde kıskıvrak yakalanan düzensiz göçmenler, minibüse bindirilerek İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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Yaklaşık 10 gün önce yola çıkarak soğuk havada Kars’a gelen düzensiz göçmenlerin yolculuğu Kars’ta son buldu. Polis ekiplerince üzeri aranan ve kimlik kontrolü yapılan göçmenlerin üzerinden sahte kimlik çıktı.<br>
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Gruplar halinde Türkiye'ye girerken yakalandılar
Afganistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan düzensiz göçmenlerin yolculuğu Kars'ta son buldu. Çeşitli yollarla Kars'a gelen göçmenler, kent girişinde polis ekiplerince yakalandı.

İçişleri Bakanlığı: 'Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması'nda 25 organizatör gözaltına alındı
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