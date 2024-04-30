31. Dönem POMEM Giriş Sınavı gündemde merakla araştırılan konular arasında yerini aldı. Sınava katılmaya hak kazanan adayların 1.050.00 TL (bin elli) olan sınav başvuru ücretini dün akşam saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "31. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırdılar. Peki, POMEM sınavları ne zaman başlayacak? 2024 POMEM sınav giriş yerleri belli oldu mu?
31.DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ YERİ VE TARİHLERİ AÇIKLANDI
Polis Akademisi Başkanlığı, 31.Dönem POMEM giriş sınavına katılacak adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yerleri ve tarihlerinin açıklandığını duyurdu.Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuru şu şekilde;
31. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya ile kesici, delici alet ve yanıcı, parlayıcı madde bulundurmamaları gerekmektedir.
POMEM SINAV GİRİŞ YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
31. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sınav yerlerini e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenebilecekler.
POMEM FİZİKİ MÜLAKAT NE ZAMAN?
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM Giriş Sınavları, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı şeklinde yapılır.
İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır.