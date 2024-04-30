Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisansı verilen 6 bin erkek, bin 500 kadın olmak üzere 7 bin 500 öğrenci alınacak. POMEM'e, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2022 veya 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türlerinin en az (60,00) ve üzeri puan alanlarından alım gerçekleştirilecek. Lisans mezunu (6.000) erkek ve (1.500) kadın olmak üzere toplam (7.500) öğrenci alımına ilişkin sınav başvuru ücretleri yatırılıyor. Polis Akademisi tarafından 31. dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak? POMEM başvuru ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...