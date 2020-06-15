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Gündem İzmirde alev alan otomobilde 2 kişi yanarak can verdi Kendini dışarı atan biri çocuk 2 kişi kurtuldu
İZMİR

İzmir'de alev alan otomobilde 2 kişi yanarak can verdi: Kendini dışarı atan biri çocuk 2 kişi kurtuldu

İzmir'de bariyerlere çarpıp alev alan otomobilde iki kişi hayatını kaybetti, araçtan çıkmayı başaran biri çocuk 2 kişi tedavi altına alındı.

Haber Merkezi AA
İzmir'de takla attıktan sonra alev alan araç küle döndü.
İzmir'de takla attıktan sonra alev alan araç küle döndü.

İzmir-Çeşme otoyolunda, İzmir yönüne giden 35 AH 256 plakalı otomobil, Alaçatı gişeleri yakınında bilinmeyen nedenle alev aldı.

ARAÇTAN SON ANDA ÇIKMAYI BAŞARDILAR

  • Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarpıp takla attı. Henüz kimlikleri belirlenemeyen iki kişinin hayatını kaybettiği otomobilden biri çocuk, diğeri kadın iki kişi çıkmayı başardı. Otomobilden sıçrayan alevler, yol kenarındaki otların tutuşmasına da neden oldu.

Olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Urla Bölge Amirliği ekipleri karadan, Tarım ve Orman Bakanlığı helikopteri de havadan yangına müdahale etti.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

DHA
İzmir'de takla attıktan sonra alev alan araç küle döndü.
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