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İZMİR

İzmir'de balkonun çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde balkonun çökmesi sonucu birinci kattan düşen 17 yaşındaki kız yaralandı. Yaralı, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Merkezi AA
İzmirde balkonun çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı
İzmir'de balkon çöktü

İzmir'in Konak ilçesinde balkonun çökmesi sonucu birinci kattan düşen 17 yaşındaki kız yaralandı.

Ulubatlı Mahallesi'ndeki bir evin balkonu henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Bu sırada 1. kattaki balkondan bulunan 17 yaşındaki E.G, binanın girişine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ev sahibi Demet Özbalyoz, balkonda oturan komşu kızı E.G. ile sohbet ettiklerini, telefonun çaldığını ve içeri girdiği sırada bir gürültü duyduğunu anlattı.

Dışarı çıktığında balkonun çöktüğünü ve E.G'yi de yerde gördüğünü belirten Özbalyoz, "Kız balkonda otururken balkon çöktü bir anda ne olduğunu anlayamadık." diye konuştu.

Bebek'te restoranın denize kurduğu iskele çöktü: Yaklaşık 15 müşteri suya düştü
OYNAT 00:49
Bebek'te restoranın denize kurduğu iskele çöktü: Yaklaşık 15 müşteri suya düştü
Beşiktaş Bebek'te restoranın iskelesi çöktü. İskeleden denize düşenler kurtarılırken, 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında, Bebek Arnavutköy Caddesi'nde meydana geldi. Bebek sahilinin iç kısmında kalan restoranın önündeki iskele, bilinmeyen nedenle çöktü. Çöken kısımda bulunan yaklaşık 15 kişi, restoranla yol arasındaki deniz suyuna düştü. Çevredekiler suya düşenleri kurtarmaya çalışırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Bebek'te çöken iskele söküldü
FOTOĞRAF 7
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Bebek Arnavutköy Caddesinde dün akşam saatlerinde restoranın iskelesi çöktü.
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Restoranda yemek yiyenler denize düştü. Denize düşenlerin bir kısmı kendi imkanları ile çıkarken bir kısmı da çevredekiler tarafından kurtarıldı.
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Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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KİŞİSEL EŞYALARI DALGIÇ ÇIKARDIRestoran ise belediye tarafından mühürlendi. Denize düşenlerin kişisel eşyaları ise dalgıç yardımıyla karaya çıkarıldı.
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Denizden çıkarılanlar arasında çanta, cüzdan, telefon, anahtar ve personel kartları olduğu görüldü. Denizdeki masa ve fıçı ise belediye ekipleri çıkardı. Denizdeki kişisel eşyaların bulunması için çalışmalar devam ediyor.
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ÇÖKEN İSKELE SÖKÜLDÜRestoranın yıkılan ve risk teşkil eden bölümü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından oksijen kaynağı ile kesildi.
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İşte olay yeri görüntüleri.
Bebek'te çöken iskele söküldü
Bebek Arnavutköy Caddesi'nde dün akşam saatlerinde restoranın iskelesi çöktü. Restoranda yemek yiyenlerken denize düşen vatandaşlar güçlükle kurtarıldı. Belediye tarafından mühürlenen restoranın iskelesi söküldü.


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