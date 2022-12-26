İzmir'de balkonun çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde balkonun çökmesi sonucu birinci kattan düşen 17 yaşındaki kız yaralandı.

Ulubatlı Mahallesi'ndeki bir evin balkonu henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Bu sırada 1. kattaki balkondan bulunan 17 yaşındaki E.G, binanın girişine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ev sahibi Demet Özbalyoz, balkonda oturan komşu kızı E.G. ile sohbet ettiklerini, telefonun çaldığını ve içeri girdiği sırada bir gürültü duyduğunu anlattı.

Dışarı çıktığında balkonun çöktüğünü ve E.G'yi de yerde gördüğünü belirten Özbalyoz, "Kız balkonda otururken balkon çöktü bir anda ne olduğunu anlayamadık." diye konuştu.

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OYNAT 00:49 Bebek'te restoranın denize kurduğu iskele çöktü: Yaklaşık 15 müşteri suya düştü Beşiktaş Bebek'te restoranın iskelesi çöktü. İskeleden denize düşenler kurtarılırken, 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.



Olay, saat 21.00 sıralarında, Bebek Arnavutköy Caddesi'nde meydana geldi. Bebek sahilinin iç kısmında kalan restoranın önündeki iskele, bilinmeyen nedenle çöktü. Çöken kısımda bulunan yaklaşık 15 kişi, restoranla yol arasındaki deniz suyuna düştü. Çevredekiler suya düşenleri kurtarmaya çalışırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. BiP'te paylaş

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